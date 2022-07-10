SGK Duyurdu: Destek Olarak SGK üzerinden 30.000 TL ödeme veriliyor! Daha önce başvuru yapanlar da alıyor!

Sgk destekli olarak 30000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek için Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden başvuru yapabiliyor. Emekli maaşını veya çalışma maaşını SGK üzerinden alan kişiler başvurularını bu bankalar üzerinden yapmaları durumda destekli olarak kredi kullanabilmektedir. Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlar, kredi imkanından faydalanmak için en yakın banka şubelerine giderek de işlem yapabiliyor.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte başvuru yapabilmektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlar, bu bankalar üzerinden 5 dakika içerisinde sonuç alabilir. Garanti Bankası internet bankacılığı kullanıyorsanız başvurunuzu internet bankacılığı uygulaması üzerinden de hızlı birşekilde yapabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de SGK destekli olarak 30.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, kullanmanız mümkün olmaktadır. Sgk destekli olarak 30.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar, 3 ayı ertelemeli olarak işlemlerini gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilirler.

Sgk destekli olarak 30000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek 3 ay ertelemeli kredi alabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden şubelere giderek veya internet sitesi üzerinden internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunda bulunabilir ve en düşük faiz oranlarından yararlanarak, acil ihtiyacınız için kredi alabilirsiniz. bankanın, güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine giriş yapmayı unutmayın.