Ev hanımlarına yönelik olarak Aile ve Sosyal Yardım ve Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.100 TL'lik nakdi yardım başlatılmıştır. Bu sosyal yardım ve tanıtım kampanyası ile ihtiyaç sahibi ev kadınları da unutulmamış ve maddi destek sağlanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ev hanımlarına yönelik düzenli olarak sosyal yardımlar ve destek paketleri sunmaktadır. Bu yardım paketleri arasında süt yardımı, doğum yardımı gibi ödemeler bulunmaktadır. Son zamanlarda eklenen mali yardımlarla birlikte ev hanımlarına ek destek sağlanmaktadır.

Pandemi sürecinde yapılan sosyal yardımlar, Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın desteği ve yerel yönetimlerin katkıları ile ihtiyaç sahibi ev kadınlarına ulaştırılmaktadır. Bu süreçte 1.100 TL'lik maddi yardım, ev hanımlarının ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamak amacıyla verilmektedir.

Ev hanımları mali yardım başvurusunu kolaylıkla yapabilirler. Başvurular, ilgili kurumlara bizzat başvurarak veya e-Devlet üzerinden tamamlanarak gerçekleştirilebilir. Başvuru sürecinde istenen belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulması önemlidir, böylece başvurular daha hızlı değerlendirilir ve sonuç almak kolaylaşır.

Ev hanımlarına sağlanan maddi destek, birçok kadın için önemli bir destek sağlamaktadır. Devletin sosyal yardım politikası kapsamında yapılan bu destekler, yoksul kadınların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve toplumsal refahı artırmayı amaçlamaktadır. Bu tür sosyal yardımlar, toplumun daha adil ve güçlü bir şekilde kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.