1100 TL Sosyal Yardım Parası Ödemeleri Bitti mi? Devam Edecek mi? Kurban'dan Önce Verilecek mi? Pandemi sosyal destek yardım parası almak isteyenler bu soruların cevaplarını merak ediyorlar. 1100 TL yardım parası ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Tam kapanma süresinde en son 3.faz olarak verilen ve muhtaç durumda olan ailelere yapılan bu destek ödemesi, Kurban bayramı öncesinde olup olmayacağı merak ediliyor.

1100 TL sosyal yardım parası daha önceki 2 fazda 1000 TL 1000 TL olarak hesaplara, PTT şubelerine veya ev adreslerinde verilmek üzere dağıtılmıştı. Ramazan Bayramı öncesinde emekli promosyonları ile birlikte, pandemi destek parası da 1100 TL olarak zam gelmiş, başvuru yapmadan kişilerin hesaplarına yatmıştı. Yardım parası alamayan kişilerde, 1100 TL yardım parası devam ediyor mu merak etmektedir.

Devlet destekli verilen yardımlar sürekli olarak devam etmektedir. 1100 TL yardım destekleri de son zamanlarda tekrardan vatandaşların araştırdığı konulardan birisi olmaktadır. Hane bazlı olarak verilen bu yardımın 4.faz yapılıp, yapılmayacağı merak ediliyor. Eğer sizlerde muhtaç durumda olduğunuz için bu destekten yararlanmak istiyorsanız, e-devlet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca destek alıp almadığınızı da öğrenebilirsiniz.

1100 TL Pandemi Yardım Başvurusu Sonuç Ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da açıklanan bu yardım desteği, 1100 TL olarak ödenmeye devam ediyor. Başvuru yapan kişilerin, başvuru esnasında verdikleri IBAN numarasına veya PTT Kart numarasına bu destekler ödenmektedir. PTT Kartı olan veya banka hesabı olan 1 milyon 200 bin aile bu yardımdan faydalandı.

Pandemi döneminde zor durumda olan ve ekonomik sıkıntı olan kişilere, destek amaçlı verilen ve bu zamana kadar hane başı 3100 TL ödenen pandemi desteklerinde, 4.faz Kurban Bayramı öncesinde verilmesi bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da emekliye verilecek olan bayram ikramiyesi ile birlikte, bu paraların da hesaplara yatacağı söyleniyor.

Başvuru E-Devletten

E-devlet şifreniz ile turkiye.gov.tr adresine girerek, buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. TC kimlik numaranızın son hanesine göre başvuru alınıyor. Son hanesi 0 olan Pazartesi, 2 Olan Salı, 4 Olan Çarşamba, 6 Olan Perşembe, 8 Olan Cuma günü başvuru yapabilmektedir.