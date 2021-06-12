1100 TL Pandemi Destek Yardım Parası Yattı mı? Sorgulama?

Pandemi döneminde en çok destek başvurusu, 1100 TL pandemi yardım parası üzerinde olmaktadır. 3 faz olarak verilen bu destekler, pandemi döneminden beri muhtaç durumdaki ailelere verilmektedir. İlk iki faz 1.000 TL olan bu yardım parası, Ramazan Bayramı öncesinde 1100 TL olarak verilmiştir. Pandemi destek parası son zamanlarda oldukça merak edilmektedir. Ramazan Bayramı sonrasında da bu paraların hesaba yatıp yatmadığını öğrenebileceksiniz. İşte detaylar...

Pandemi 1100 TL Yardım Parası Nedir?

Pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine verilen bu destek yardım parası, 3.faz olarak Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatmaya başladı. E-devlet resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvuru sonrasında, başvuru sonucu uygun olan kişilerin IBAN numarasına veya PTT hesaplarına yatan bu para, 3.faz da ev adreslerine de teslim oldu. Eğer bulunduğunuz ev adresinde o gün yoksanız, paranız PTT hesabına yatar. Sizlerde 1.100 TL para alıp almadığınızı sorgulayabilirsiniz. Bu işlemlerde oturduğunuz yerden e-devlet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

1.100 TL Pandemi Parası Yattı mı?

1.100 TL pandemi parası yattı mı konusu, sorgulama yaparak öğrenilebilmektedir. 1.100 TL pandemi destek parası yatıp yatmadığını e-devlet sitesine girerek öğrenebilirsiniz. Bu site üzerinde hem PTT Kurum Ödemesi sorgulama yapabilir hem de Sosyal Yardımlaşma destekleri bölümünden 1.100 TL destek parası ne olduğunu öğrenebilirsiniz. 1.100 TL yardım parası başvurusu yapacak olan kişilerde, e-devlet sitesi üzerinden başvuru yapacaklardır. Yapmış olduğunuz sorgulama sonrasında PTT hesabınıza veya IBAN numaranıza paranın yatıp yatmadığını görebilirsiniz.