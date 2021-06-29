Trendyol 150'den Fazla Sanatçının Eserlerine Alan Açtı

Trendyol sanat kariyerlerinde belli bir olgunluğa gelmiş 150'den fazla sayıda sanatçının eserlerine yol açtı. Ülkemizin dört bir yanında bulunan sanatseverlerin sanatçıları keşfedebilmelerini ve eserleri yakından tanıyabilmeleri imkanı sağlayan Trendyol oldukça dikkat çekti. İşte Trendyol’un Türkiye'nin dört bir yanında bulunan sanatçıları keşfetmesine imkan tanınması hakkında detaylı bilgiler…

Dijital dönüşüm tüm insanların hayatına her alanda dokunduğu sırada koronavirüs salgını ile de etkisi hızlı bir şekilde artış gösterdi. Fiziksel buluşmaların koronavirüs tedbirleri sebebi ile kısıtlandığı ve araya mesafelerin engel olduğu bu süreçte herkes dijital alanla tanışmaya başladı. Sanat da bu dönüşümünden etkilenen en önemli alanlar arasında bulunurken bir süredir sanat üretimi tarafında karşılaşılan dijital etki sanatseverler ve sanatçıları bir araya getirmek adına da önemli bir rol üstlendi.

Sanatçıların eserlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki sanatseverler ile buluşturmak için dijital platformlar önemli bir alan açarken sanatseverlerin de istedikleri yerlere istedikleri zaman da tek tıkla ulaşabilmeleri sağlanmakta. Bunun yanı sıra her sene güzel sanatlar fakültesinden mezun olan çok sayıda öğrenci ve sanat dünyasına adım atan fazla sayıda isim bulunmakta. Sanatseverler ile sanatçılar Trendyol aracılığı ile dijital alanda kendilerini alan açarken bu alanda hızla ilerlemeyi de sürdürüyor. Trendyol'un sanat ve sanatçılar hakkında yaptıkları hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Sanatçılara ve sanat eserlerine alan açan Trendyol, “Trendyol Sanat” ile sanatseverlere ulaşmakta zorlanan genç sanatçılar başta olmak üzere diğer bütün sanatçılar ile Türkiye'nin farklı illerinde sanata ulaşmak isteyenler arasında bir köprü kurarak ilgi çekti. Bunun yanı sıra Trendyol pandemi döneminde sanatçıların sanat üretimine devam etmesine de katkıda bulundu ve sanata gönül veren sanatseverlerin yeni sanatçıları keşfetmesine imkan sağladı. Bu sayede Trendyol zaman ve mekan sınırlarını kaldırmış oldu ve sanatı herkes için ve her an ulaşılabilir bir hale getirdi.