1+1, 2+1, 3+1, 4+1 prefabrik ev fiyatları kaç TL? Fiyatlar çakıldı! İşte Mart 2023 fiyat listesi...

Prefabrik evler, son yıllarda giderek artan bir taleple karşı karşıya kalmaktadır. Düşük maliyetleri, kısa sürede kurulabilmeleri ve çevre dostu olmaları nedeniyle, birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Ancak, prefabrik ev fiyatları, evin büyüklüğü, malzeme kalitesi, kullanılan teknolojiler ve ek özellikler gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu makalede, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 prefabrik ev fiyatları hakkında bilgi veriyoruz.

Maraş depremi sonrası bu şartlarda bazı değişiklikler yapılmış olup deprem bölgesindeki ailelere sunulan şartların çok daha farklı olduğunu ifade edebiliriz. Bu şartları öğrenmek ve prefabrik ev için başvuruda bulunmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurmak gerekmektedir. Evi yıkılan depremzedeler için sunulan şartlar için e-devlet üzerinden şartlara bakılarak başvurular yapılabilmektedir. Bunun yanında 11 ilde bu konuda kurulan başvuru merkezlerinden her türlü ihtiyaç konusunda bilgi alınması ve başvuru yapılması mümkün olur.

Prefabrik Ev Fiyatlarına Etki Eden Faktörler

Prefabrik ev fiyatlarına etki eden en önemli faktörler şunlardır:

Evin Büyüklüğü

Prefabrik ev fiyatları, evin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Genellikle, 1+1 prefabrik evler 50-80 metrekare arasında değişirken, 2+1 prefabrik evler 80-120 metrekare arasında değişebilir. 3+1 prefabrik evler ise 120-150 metrekare arasında değişebilir.

Malzeme Kalitesi

Prefabrik evlerin malzeme kalitesi, evin fiyatını önemli ölçüde etkileyebilir. Daha kaliteli malzemeler kullanan prefabrik evler genellikle daha pahalı olabilir. Örneğin, birçok prefabrik ev üreticisi, çelik veya betonarme malzemeler yerine yüksek kaliteli ahşap malzemeler kullanmaktadır.

Kullanılan Teknolojiler

Prefabrik evlerin inşaatında kullanılan teknolojiler de fiyatı etkileyebilir. Daha gelişmiş teknolojiler kullanarak inşa edilen prefabrik evler, genellikle daha pahalı olabilir. Örneğin, birçok prefabrik ev üreticisi, ısı yalıtımı için gelişmiş teknolojiler kullanmaktadır.

Ek Özellikler

Prefabrik evlerin fiyatını etkileyen bir diğer faktör ise ek özelliklerdir. Örneğin, birçok prefabrik ev üreticisi, güneş panelleri, sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi özellikleri evin fiyatına dahil etmektedir.

İşte Mart 2023 Fiyat Listesi...

50 m2 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 299.900 TL

55 m2 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 289.900 TL

59 m2 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 345.900 TL

70 m2 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 309.900 TL

75 m2 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 377.900 TL

70 m2 2+1 Prefabrik Ev Ahşap Desenli Fiyatı: 375.900 TL

79 m2 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 386.900 TL

74 m2 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 388.900 TL

78 m2 2+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 389.900 TL

81 m2 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 416.900 TL

85 m2 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 458.900 TL

90 m2 3+1 Prefabrik Ev Fiyatı: 465.900 TL

101 2+1 m2 Prefabrik Ev Fiyatı: 489.900 TL

112 3+1 m2 Prefabrik Ev Fiyatı: 515.900 TL

100 3+1 m2 Prefabrik Ev Fiyatı: 515.900 TL

113 4+1 m2 Prefabrik Ev Fiyatı: 578.900 TL

120 3+1 m2 Prefabrik Ev Fiyatı: 585.900 TL

121 3+1 m2 Prefabrik Ev Fiyatı: 608.900 TL

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