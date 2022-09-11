11-12-13-14-15 Eylül Resmi Olarak Açıklandı: Hesaplarınıza ve IBAN Numaranıza 75000 TL Ödeme Olacak

11 Eylül ile birlikte 15 Eylül arasında iban numaranızı 75000 TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz yeni bir nakit kredi kampanyası başladı. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların iban numaraları ve hesap numaraları üzerinden alabilecekleri 75000 TL ödemeleri, ihtiyaç kredisi olarak vatandaşlara sunulmaktadır. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan kişiler, özellikle, şubelere gitmeden de artık internet bankacılığını kullanarak hesaplarına istedikleri kredi limitini yatırabilmektedir.

75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başlatılan bu kredi kampanyasına, sizlerde katılabilir, onaylanan kredileri hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlara 24 ay vadeli 75000 TL kredi ödemeleri gerçekleşecek.

Akbank Kredi Başvurusu

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşları 75000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi ödemesi verileceği açıklandı. Akbank 75000 TL kredi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, aynı gün içinde ödeneceği duyuruldu. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasında şartlara uygun olarak 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu verilmektedir. Akbank 75000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 90 gün ertelemeli olarak alabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanabilmek için şubelere gitmeden de hızlı bir şekilde işlem yapabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası Kredi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atabilir veya bankanın kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 75000 TL kredi ödemesi alabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi kampanyası başvuru formunu dolduracak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi imkanından faydalanabilmeniz için şubelere gitmeden hızlı bir şekilde kredi ödemesi yapılmaktadır.