Emekli Maaşını Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank Üzerinden Alanlara Müjde! Emekliye 120.000 TL Ödeme Yapılacak...

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank üzerinden alan vatandaşlar, emekli olmaları durumunda 120000 TL'ye kadar yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecekler. 120000 tl kadar 12 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalandırmak isteyen vatandaşlar için şartlara uygun olarak 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan kişilerin sadece emekli maaşı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden olması gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlara ihtiyaç kredisi olarak verilecek bu krediler haricinde ayrıca bu kredi içerisinden borç kapatma kredisi imkanı da sağlanacaktır. Emekli maaşınızı bu üç banka üzerinden alıyorsunuz, düşük faiz oranları ile birlikte 120000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde, 12 ay vadeli olarak işlem yaparak, kredi imkanından faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler eğer 36 ay vadeli kredi almak istiyorlarsa en fazla 50000 TL'ye kadar başvuru yapabiliyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde şubelere gitmeden internet bankacılığını kullanarak da 50000 TL limitli kredi için başvuruda bulunabilirsiniz. 50000 TL ile 100000 TL arasında kullanılan kredilerde ise 24 ay vadeli olarak sizlere ödeme tablosu oluştururken, 100000 TL üzerindeki tüm kredilerde en fazla 12 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturulmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacından faydalanacak olan emekliler ayrıca, sadece ihtiyaç kredisi değil, konut kredisi taşıt kredisi ipotekli ihtiyaç kredisi gibi kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi verilmektedir.