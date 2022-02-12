11 000 TL Ödeme, Kimlik Numarasına Verilecek! TC Kimlik Yazarak Alabilirsiniz…

Vatandaşlara TC numarası üzerinden toplam olarak 11 bin TL tutarında ödeme yapılacak. Kimlik numarası yazılarak 11 bin TL tutarında nakit parayı alabilmek için başvuru yapabilirsiniz.

Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar, banklar üzerinden bu ihtiyaçlarını karşılıyor. Sürekli olarak güncel kampanya düzenleyen bankalara başvuru yaparak kredi kullanabilirsiniz. 11 bin TL tutarındaki krediyi kullanabilmek için TC kimlik numarası üzerinden sorgulama yapılabilir.

Sorgulama sonucunda 36 ay vadeli, ilk ödemesi 3 ay ertelemeli krediyi kullanabilirsiniz. Başvurularınızı Denizbank üzerinden yapabilirsiniz.

Denizbank uygulamaya koyduğu ihtiyaç kredisi olarak 11 bin TL tutarındaki kredide ilk ödemeyi 3 ay sonraya erteliyor. Düşük faiz oranları ile sunulan krediye TC kimlik numarası üzerinden sorgulama yaparak alınıp alınmamam konusunda kişilere SMS ile bilgilendirme gönderiliyor.

Sms kullanarak başvuru yapacak olan vatandaşlar, cep telefonlarından ücretli mesaj atarak Denizbank üzerinden başvurularını yapabilirler. 7 gün 24 saat olarak başvuru yapılabilir. SMS kredi servisine katılabilmek için cep telefonundan mesaj kısmına girilerek kredim yazılarak boş bırakılır. TC kimlik numarası yazdıktan sonra 3280 numarasına gönderilir. Başvuru yapıldıktan kısa bir süre sonra ilgili kişiye dönüş yapılarak sonuç bildirilir. Onaylanmış olan kredinin tutarı geri dönüş olarak bildirilir. Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar SMS ile onay almaları durumunda en yakın Denizbank şubelerine giderek kimlik kartları ile birlikte krediyi kullanabilirler.

Denizbank üzerinden hesabı bulunan vatandaşlar, internet bankacılığını kullanarak başvurularını yapabilirler. İnternet bankacılığı şifresi ile mobil uygulamaya girilerek düşük faiz oranları ve masrafsız olarak kredi kullanabilecek. Bunun yanı sıra başvuru yapmak isteyen vatandaşlar bankanın resmi internet sitesi üzerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden de başvurularını yapabilecek. Banka ATM si kullanmanın yanı sıra banka şubesi üzerinden de başvurular yapılabilir.

Denizbank üzerinden vatandaşların hizmetine sunulan 11 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen kişilerin banka kredi notu 1200 ve üzeri olması aranan şartlardandır. Bunun yanı sıra kredi onayı alabilmek için daha önceden bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olması gerekir.