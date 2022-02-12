Gece Yarısı Açıklandı! Nakit İhtiyacı Olanlar İçin Vakıfbank 20.000 TL Ödeme Yapacak! Dertler Bitecek!

Son zamanlarda yaşanan ekonomik kriz her vatandaşı olumsuz etkiledi. Özellikle artan elektrik ve doğalgaz faturaları kişilerin nakit sıkıntılarını daha da etkileyecek. Bu sebeple kişiler acil para ihtiyaçlarını da bankalardan karşılamak istiyor. Vatandaşlar acil para ihtiyaçlarını karşılayabileceği devlet bankası olan Vakıfbank yeni bir kampanya duyurarak 20.000 TL'Ye kadar ihtiyaç kredisi için gelir belgesi istemeyeceğini açıklıyor. VAkıfbank düşük faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar vereceği bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlıyor.

Vakıfbank üzerinden 20.000 TL'ye kadar nakit onay alabilmeniz için bazı şartlar var. Bu şartların başında kredi notu kredi sicili ve gelir durumu geliyor. Eğer bankalar ile aranızda bir sorun varsa kredi başvurusu yaptığınız zaman sizlere hemen sonuç verilmeyecektir. Değerlendirme genel müdürlük tarafından yapılır ve kredi alıp alamayacağınız incelenir. Ancak bankalarda sıkıntısı olmayan kişiler 20.000 TL'ye kadar gelir belgesiz Vakıfbank kredisini kullanabilirler.

Vakıfbank Kredi Başvurusu

Vakıfbank üzerinden yapılan bu kampanyada kredi başvurusu yapacak olan kişilere öncelikle olarak banka şubeleri hizmet verecek. Size en yakın banka şubesine sadece kimliğinizle giderseniz 20.000 TL'ye kadar, kimlik ve gelir belgesi ile giderseniz de 20.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Vakıfbank acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler ayrıca banka resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yaparak kredi onayı alacaklardır.

Vakıfbank kredisini kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşları Vakıfbank üzerinden alınması gerekiyor. Vakıfbank üzerinden alınmayan emekli maaşı için kredi onayı sunulmuyor. Emekli maaşınızı Vakıfbank'a taşımak isterseniz hemen sizlere 20000 TL üzerinde de kredi imkanı sağlanacak. Ayrıca Vakıfbank'a emekli maaşını taşıyan kişiler 750 TL'ye kadar nakit avans kullanacaklar.

Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda da banka bu kişilerin en az 6 aylık sigortası olmasını isteyecektir. Kredi sonucunuza göre banka üzerinden hemen işlem yapabilecek ve kredi alacaksınız. Eğer yeni işe başladıysanız kefil veya ipotek vererek kredi kullanabileceksiniz. Banka düşük faizlerle kredi veriyor. Bunun için güncel faiz oranlarını resmi internet sitesinden öğrenebileceksiniz.