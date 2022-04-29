PTT önlerinde kuyruklar çok uzun oldu! Başvuru yapanlara ödemeler verilmeye başlandı!

Para İhtiyacı Olanlara O Kamu Bankası, Para Vereceğini Söyledi! Duyanlar Adeta Akın Etti. Emekli vatandaşlara özel krediler ile destek olmaya başlayan bankalar arasında Aktif Bank'ta yer almaktadır. PTT, Aktif Bank ile bir işbirliğine girdi ve böylece vatandaşlara uygun faiz oranları ile krediler sunuyor. Aktif Bank'ın emekli vatandaşlara özel ihtiyaç kredisine emekli vatandaşlar, daha şubeye gitmeden anında müracaat işlemlerini yapabiliyor. İşte detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

PTT ile Aktif Bank emeklilere özel kredi kampanyası detayları neler?

PTT ile Aktif Bank arasında imzalanan protokol kapsamında emekli vatandaşlar, yalnızca emekli maaşlarını PTT'den alma şartı ile anında Aktif Bank emeklilere özel ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabiliyor. Kampanya kapsamında emekli vatandaşlara, bütün acil nakit problemleri açısından özel faiz oranlarından ve 36 aylık vade seçeneği şeklinde faydalanıyor. Aktif Bank kefilsiz, şartsız bütün emekli vatandaşlara acil nakit ihtiyaçları açısından avantajlı koşullarda ihtiyaç kredisi kullanabilme avantajı sunuyor. Emekli maaşını PTT üzerinden alan bütün Emekçi vatandaşlar, şubeye dahi gitmelerine gerek olmadan 7-24 saat boyunca acil harcamaları açısından anında nakit finansmanı PTT Aktif Bank ile oluşturabiliyor.

PTT sms ile emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

PTT, emekli maaş müşterilerine 50.000 TL'ye Varan acil nakit ihtiyaçları doğrultusunda 7 gün 24 saat boyunca sms ile müracaat işlemlerini gerçekleştirme avantajı sunuyor. Yalnızca yüzde 2.49 faiz oranından başlayan kredi faiz oranları ile 36 aylık vade seçeneği şeklinde PTT sms ile emekli kredisi müracaat işlemleri yapılabilir.PTT yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı yazarak 3050 numarasına mesaj atın.