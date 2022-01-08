10.000 TL PTT Üzerinden Ödemeler Başladı, PTT Önlerindeki Kuyruk Dikkat Çekti

PTT son zamanlarda yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara acil nakit ihtiyaçları durumunda sms ile veya internet üzerinden nakit kredi vermeye başladı. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için yapılan son kampanyada 10.000 TL ödeme onayı almak isteyen kişiler banka şubelerine giderek PTT şubelerine giderek veya SMS atarak nakit kredi başvurusunda bulunabilecektir.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın PTT şubesine giderek kimlikleri ile birlikte işlem yapabiliyor. PTT Aktif Bank ile yapmış olduğu anlaşma ile birlikte vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. PTT üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler PTT gişe personeli yardımı ile hemen Kredi başvurusunu kimlikleri ile birlikte yapabilir.

10.000 TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar PTT üzerinden yapmış oldukları başvuru sonrasında banka kredi notu düşük ise kredi onayı alamayabilir. banka kredi notu düşük olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak için PTT şubelerine veya Aktif Bank üzerinden sms ile başvuru yaparak nakit kredi başvurusunda bulunabilir. emekli olan kişiler için ise PTT emekli maaşını kendi Bankasından alan vatandaşlar için 80 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor.

Sizlerde emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde Kredi başvurunuzu PTT Aktif Bank internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

SMS ile Başvuru

PTT ile Aktif Bank Antlaşması ile verilecek olan 10.000 TL nakit kredi kampanyasında başvuru yapacak olan emeklinin veya sigortalı olarak çalışan kişinin kolay bir şekilde nakit olabilmesi için banka sms kredi servisi ile başvuru yapabilirsiniz. acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler cep telefonların Mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaralarını yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderebilirler. ihtiyaç kredisi başvurusu bu şekilde yapılmış olacak ve kredi kullanacak olan vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde PTT ve Aktif Bank Antlaşması ile ne kadar kredi onayı aldı gösterilecektir.