Ziraat Bankası’ndan Kredi Haberi: Borç Kapatma Kredisinde 100 bin TL ye Kadar Ödeme Yapacağını Açıkladı…

Son dakika haberi Ziraat Bankası’ndan geldi. Banka yapmış olduğu açıklamada borç kapatma için 100 bin TL tutarında kredi vereceğini açıkladı. Düşük faiz oranı ile 100 bin TL tutarındaki kredilerde 36 ay vade seçeneği bulunuyor. Gündemde olan kredileri ile ilgili detayları sizlerin için derledik…

Ziraat Bankası müşterilerine müjdeyi duyurdu. 100 bin TL tutarlı borç kapatma kredisi vereceğini basına yansıttı. Bankadan gelen açıklamaya göre, 100 bin TL lik krediyi kullanmak isteyenler ilk taksit ödemesini 3 ay sonra yapmaların yanı sıra 36 ay vade seçeneklerinden faydalanabilecek. Diğer bankalara olan güncel borçlar için düşük faiz oranları ile kredi kullanılabilecek. Bankaya kredi için başvuru yapan herkese kredi onayı verilecek.

Ziraat Bankası’ndan 100.000 TL Tutarlı İhtiyaç Kredisi

Banka tarafından düşük faiz oranları ile kredi kampanyasına başvuru yapan herkes onay alabilecek. Onaylanan tutarlar anında hesaba geçerek kullanılabilecek.

Banka tarafından yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisine başvuracak kişiler diğer bankalara olan ihtiyaç kredilerini ve kredi kartı borçlarını kapatarak yüksek limitli kredi imkânı sunacak. 100 bin TL tutarlı kampanyanın onayı hemen alınabilecek. Emekli, esnaf ve çiftçi olan herkes borç kapatma kredisi alabilir.

Emekli ve sigortalı olarak çalanın yanı sıra memur olan kişilerde bu kampanyadan faydalanabilecek. Sizler de diğer bankalara olan güncel borçlarınızı kapatmak isterseniz, Ziraat Bankası tarafından uygulamaya sunulan 100 bin TL tutarlı 36 ay vadeli ve ilk ödemesi 3 ay ertelemeli olan krediye başvurmayı unutmayınız.

Banka üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar 100 bin TL tutarlı kredi onayı almak isterlerse, en yakın banka şubelerine kimlik ve gelir belgelerini göstermek sureti ile başvuruda bulunabilir. Bankaya gitmeden önce diğer bankalara olan güncel borçlarınızı ve kapatma tutarını öğrenerek gitmeniz, işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması açısından önemlidir. Bankanın belirtmiş olduğu şartlar dâhilinde yapılan başvuru sonucu kredi onayı alan kişiler, aynı gün içerisinde krediyi kullanma imkânına sahip olur. 36 ay vadeli olan kredi ile tüm kredi borçlarınızı kapatabilirsiniz.