10.000 TL Ödeme Verilecek! TC Kimlik Numaranızı Kontrol Edebilirsiniz!

Yapı kredi Bankası ve Garanti Bankası tarafından düzenlenen kampanyaya göre ihtiyaç sahiplerine 10.000 TL kredi ödemesi verileceği açıklandı. Yapı kredi Bankası ve Garanti Bankası resmi internet siteleri aracılığıyla bir açıklama yaptılar ve kredi başvurusunda bulunacak, yaş kredisi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vade ile kredi ödemesi gerçekleştireceğini duyurdu. Yapı kredi Bankası ve Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara 90 gün erteleme avantajlı ihtiyaç kredisi sunmaktadır.

İhtiyacınızın bulunması durumunda hemen size en yakın banka şubesine müracaat ederek kısa süre içerisinde başvurunuzu yapabilirsiniz ve ihtiyaç kredi ödemelerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bunu için kimlik numaranız ile yapılacak olan bir doğrulama yeterlidir.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

İlgili banka şubesine giderek kimliğiniz ile birlikte bunu sorgulatıp kolayca başvurunuzu yapabileceğiniz gibi gidemeyecek durumdaysanız internet siteleri üzerinden de gerekli formları doldurup ihtiyaç kredisi başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. İsmini saymış olduğumuz bankalar bu kredileri sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte kimlik numaranıza göre başvurunuzu yaparak verecektir.

Yapı Kredi Bankasından ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız şubeye gitmeden işleminizi kolaylıkla SMS ile gerçekleştirebilirsiniz. TC kimlik numaranız, aylık gelir durumunuzu ve doğum tarihinizi 44 11 numarasına mesaj atarak göndermeniz durumunda Yapı Kredi ihtiyaç kredisi başvurunuz alınmış olacaktır.