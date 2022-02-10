Akbank Yaptığı Açıklamada 10.000 TL Düşük Faizli Nakit Vereceğini Açıkladı! Başvuru Yaparak Alınacak ve Hemen Sonuçlanac

Düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların başvuru yaptıkları Akbank, yapmış olduğu son kampanya ile birlikte özellikle daha önce kendi bankası üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olan vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Akbank üzerinden yapılacak olan bu kredi kampanyasına katılabilir 36 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi kullanarak hızlı bir şekilde acil ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşların imdadına yetişen bu banka kredi kullanacak olan kişilere bazı şartlar sunmaktadır.

Akbank üzerinden düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, kredi alabilmeleri için öncelikli olarak banka kredi notunun 1300 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi notu düşük olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusu yapsalar bile kredi onayı alamazlar. Banka kredi notu yüksek olan kişiler haricinde kişilerin gelir durumuna bakarak da vatandaşları hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi onayı sunmaktadır. alacağınız kredi limitleri, sizin gelir durumumuza göre, belli olacak ve bu bankadan yüksek limitli kredi almak istiyorsanız gelirinizin de yüksek olması gerekecek.

Başvuru İmkanı

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, SMS atabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kredi almak için başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, cep telefonlarından mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır. Yapılacak olan başvuru, sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak sonuçlanacak ve kredi onayı almanız ile birlikte hızlı bir şekilde banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmış olacaksınız. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara acil ihtiyaçları için alabilecekleri bu kredi kampanyalarına katılmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi alabilecek.

Bu işlemler için Akbank Direkt uygulamasını kullanabilir ve internet bankacılığı üzerinden banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilmeniz için kendi Akbank, hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekiyor. İnternet bankacılığı şifresiyle birlikte girdiğiniz uygulama üzerinden kredi başvurusunu yapmış olmanız durumunda 5 dakika içerisinde sizlere sonuç, beyler kakalanan tutarı da kendi Akbank, hesabınıza yatırırsınız.