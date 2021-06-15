10000 TL Kredi Onayını Sadece SMS (Mesaj) Atarak Veriyorlar, İşte Bankanın Yeni Kredi Kampanyası. Sizlerde SMS ile kredi başvurusu yaparak acil olan ihtiyaçlarınızı anında halledebilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak isteyenlere Yapı Kredi Bankası üzerinden yeni bir kredi kampanyası başladı. 10000 TL kredi ihtiyacı olan kişilere, banka SMS ile onay veriyor. İhtiyaç durumunda bankalardan kredi kullanmak için şubelere gitmeden hemen SMS atarak kredi sonucunuzu öğrenebileceksiniz. 10000 TL kredi başvurusu yapmak isteyenler, 36 ay vade ile ve 3 ay ertelemeli Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredi başvurusu yapabileceksiniz. Banka resmi internet sitesi üzerinden de bu kredi kampanyasını duyurdu. İşte kredi detayları...

Yapı Kredi Bankası 10000 TL Kredi Şartı Belli Oldu

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler için kredi başvuru detayları da belli oldu. Resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan haber ile birlikte SMS ile başvuru yapan kişilere on bin TL'ye kadar hemen onay verilecek. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankanın SMS numarasına başvuru yapmadan önce banka kredi şartlarına uygun olup olmadıklarını bilmeleri gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve on sekiz yaşından büyük olması şartı vardır.

On bin TL kredi onayını almak istiyorsanız, banka daha önceki banka çalışmalarınızdan oluşan kredi notuna bakarak da sizleri onay verecektir. En az 1300 ve üzerinde bir kredi notunuz varsa, Yapı Kredi Bankası üzerinden 10000 TL ve üzerinde SMS ile kredi onayı alabilirsiniz. Bankalarda ödemekte olduğunuz kredi veya kredi kartı borçlarınız varsa bu kredi ve kredi kartı borçlarının, Güncel ödenmiş borçları olması gerekiyor.

Eğer gecikmeli borçlarınız varsa borçlarınızı kapattıktan 24 saat sonra kredi başvurusu yapınız. Bankalardan dolayı icralık olan kişilerde, kredi onayı alamazlar. Kırmızı kalem ve kara listede olan kişilerin kredi onayı alabilmeleri için ilkönce krediyi borçlarını kapatması ve daha sonradan kredi kartı alması gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası SMS Kredi Başvurusu

Yukarıda vermiş olduğumuz şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaparak, 10000 TL ve üzerinde kredi onayı alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuz üzerinden bir mesaj atmanız gerekiyor. Cep telefonu üzerinizden atmış olduğunuz mesaj şu şekilde olacaktır. Bireysel, yazın boşluk bırakan kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizde yazarak, 44 11 numarasına mesaj ile gönderin. Kredi başvurusu sonrasında kredi onayı alan kişilere mesaj olarak ne kadar onay aldıkları gönderilecektir. Bu onaylı Mesaj ile en yakın banka şubesine giderek kredinizi kullanabileceksiniz.

Bankada hesabı olan kişiler ise banka şubelerine gitmeden bu kredileri kullanabiliyorlar. SMS ile kredi başvurusu yapıp onay alan müşterilere banka Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden online kredi kullandıracaktır. İnternet bankacılığı üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler, ayrıca bankanın yapmış olduğu bu kampanyaya internet üzerinden de sms atmadan da başvuru yapabiliyorlar. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapmış olacağınız başvuru sonrasında hemen sonucu, öğrenebilir, onaylanan krediyi de kendi hesabınıza atabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Şubelerden Kredi Başvurusu

Sms ile veya internet üzerinden kredi başvurusu yapamadıysanız Yapı Kredi Bankası şubesi üzerinden şubeler aracılığı ile de başvurular alınmaktadır. Size en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgenizi yanınızda götürmeniz yeterli olacaktır. Banka şubelerine girdiğiniz zaman gişe işlemlerinden veya bireysel müşteri temsilcisi işlemlerinden sıra numarası alarak sıranız size geldikten sonra kredi başvurusu yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası, Sizlere başvuru formu verecek ve bu formu doldurduktan sonra evraklarınız ile birlikte başvuru yapmış olacaksınız. Kredi başvurusu onaylanan kişilerin de hemen ekranda ne kadar onayı aldığı görülecektir. Kredi onayı almanız ile birlikte 36 ay vadeli ilk taksit ödemesinde de dilerseniz 3 ay ertelemeli kredinizi hemen kullandıracaklardır.