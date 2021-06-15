Ölümcül Labirent 2 ne zaman çıkacak? Escape Room ne zaman?

Ölümcül Labirent 2 filmi ne zaman çıkacak? Ölümcül Labirent ne zaman yayınlanacak. Escape Room filmi 2'si 2020 yılında çekilmişti. Ancak pandemi nedeniyle yayınlanmayan Ölümcül Labirent 2 vizyon tarihi belli oldu mu?

Ölümcül Labirent 2 ne zaman?

Türkiye'de 2019 yılında vizyona giren Escape Room filmi türkçe ismiyle Ölümcül Labirent rekor kırmıştı. Ölümcül Rabirent 2, 17 Nisan 2020'de vizyona girecekti. Ancak Ölümcül Labirent 2 pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelendiği duyurulmuştu.

Ölümcül Labirent 2 filmine bir erteleme daha geldi ve filmin 2022 yılında çıkacağı açıklandı.

Escape Room (Ölümcül Labirent) filmi vizyon tarihi henüz belli olmadı ancak en yakın zamanda çıkacağı biliniyor.

Adam Robitel'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Daniel Tuch, Maria Melnik ve Honley yazdığı filmde Taylor Russell, Logan Miller, İsabelle Fuhrman, Thomas Cocquerel ve İndya Moore gibi isimler oynuyor.