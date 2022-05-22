10.000 20.000 30.000 TL İsteyenler Müjde! 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Başladı, Kimlik Yeter

10.000 TL ile 30.000 TL arasında Kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu yapıldı. Banka üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşların kullanabilecekleri bu Kredi kampanyalarına katılabilmeleri için şartları uygun olması gerekmektedir.

İhtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar son zamanlarda bankaların kredi faiz oranlarını inceleyerek araştırma yapmaktadırlar. Ekonomik sıkıntıya girdiğimiz zaman acil ihtiyacımızda kullanabileceğimiz krediler düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşların kimlik numaralarına göre verilmektedir.

Kampanya başlatan Akbank ve Denizbank yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte 30.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi onayı vereceğini resmi internet siteleri üzerinden resmen açıkladı.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank günümüzde bankacılık işlemlerini dijital bankacılığa çeviren bankaların başında gelmektedir. Para ihtiyacı olan kişilerin ihtiyaç kredisi kullanacakları zaman Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde onay alacağını söyleyebiliriz. 30.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız bu bankanın mobil uygulaması olan Akbank direkt uygulaması sizlere yardımcı olmaktadır. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte 36 ay vadeli ve 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredinizi hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Akbank direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar acil ihtiyaçları olması durumunda kredilerini Bu banka üzerinden ayrıca SMS atarak da kullanabiliyor.

Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını da yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermesi yeterlidir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde ise 30.000 TL'ye kadar gelir belgesi vermeden Bu banka şubelerinden kredi kullanabilmektedir.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank yapmış olduğu kampanya ile birlikte vatandaşları hızlı bir şekilde kredi onayı imkanı sağlıyor. Denizbank 32 80 numarasına kredim yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını gönderen vatandaşlara hızlı bir şekilde onay veriyor. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere ayrıca Denizbank mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi imkanı sağlayan DenizBank emekli olan vatandaşları ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşlara uygun faiz oranları ile hem ihtiyaç hem de borç kapatma kredisi imkanı vereceğini açıkladı.