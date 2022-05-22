İsrail'in Füze Saldırılarında Suriye'nin Başkenti Yakınlarında 3 Kişi Öldü

Devlet medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'in karadan karaya füzeleri, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında üç kişiyi öldürdü.

Füzeler İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nden geldi ve bazıları Suriye hava savunması tarafından engellendi, isimsiz bir askeri kaynak Cuma günü yaptığı açıklamada.

"İsrail düşmanı bir saldırı gerçekleştirdi ... Bu, üç şehidin ölümüne ve bazı maddi kayıplara yol açtı, "Suriye resmi haber ajansı SANA, kaynağın sözlerini aktardı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi savaş gözlemcisi, öldürülen üç kişinin askeri subaylar olduğunu ve bir hava savunma ekibinin diğer dört üyesinin yaralandığını söyledi.

Monitör, İsrail saldırılarının Şam yakınlarındaki İran mevzilerini ve silah depolarını hedef aldığını söyledi.

Suriye Gözlemevi'ne göre, ambulansların saldırı bölgesine koştuğu görülen Şam havaalanı yakınlarındaki mevzilerden birinde yangın çıktı.

İsrail ordusu yorum yapmaktan kaçındı.

En son saldırı, 13 Mayıs'ta Suriye'nin merkezinde beş kişiyi öldüren bir saldırıyı ve Suriye Gözlemevi'ne göre 2022'deki en ölümcül baskında aralarında altı Suriye askerinin de bulunduğu 10 savaşçıyı öldüren 27 Nisan'da Şam yakınlarındaki bir diğerini takip ediyor.

2011'de Suriye'de iç savaşın patlak vermesinden bu yana, İsrail orada yüzlerce hava saldırısı düzenledi ve hükümet birliklerinin yanı sıra müttefik İran destekli güçleri ve Lübnan'daki Hizbullah grubundan savaşçıları hedef aldı.

İsrail bireysel saldırılar hakkında nadiren yorum yaparken, yüzlerce saldırı gerçekleştirdiğini kabul etti.

İsrail ordusu, baş düşmanı İran'ın kapısının önünde bir dayanak noktası kazanmasını önlemek için askeri operasyonları gerektiği gibi savundu.

Suriye'deki çatışma yaklaşık yarım milyon insanı öldürdü ve ülkenin savaş öncesi nüfusunun yaklaşık yarısını evlerinden zorladı.