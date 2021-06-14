10000 12000 14000 17000 TL Kredi Kartı Borç Kapatma Kredisi Verileceği Duyuruldu. Sizlerde kredi kartı borcunuz varsa ve ödemekte zorlanıyorsanız, bu kredi kampanyasına katılarak hemen onay alın... Pandemi döneminde bankaların yapmış olduğu kredi kampanyalarından birtanesi de borç kapatma kredileri olmaktadır. Bankalar genel olarak ihtiyaç kredisi gibi bireysel kredileri ve kredi kartı borçlarını kapatırken, sadece kredi kartı borcu kapatmak isteyenler için de yeni kredi kampanyaları yapıldı. Sizlerde bankalarda olan kredi kartı borçlarınızı kapatmak istiyorsanız, belirtilen bankalar üzerinden yeni kredi kampanyalarına katılarak, 10bin 12bin 14 bin ve 17 bin TL'lik 4 kredi paketine başvuru yaparak bu kredileri kullanabilirsiniz. Kredi kartı borcu kapatma kredilerinde banka kredi politikalarına uygun olan müşterilerin kredileri onaylanmaktadır. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler sadece kredi kartı borçlarını kapatmak için bu krediler alabilirler. Ne kadar kredi kartı borcunuz varsa, banka hesaplaması sonrasında okadar para kredi kartınıza direk gönderilerek, sizleri kredi kullandırılacaktır. Elinize nakit para verilmeyecektir.

Kredi kartı borç kapatma kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, belirtilen şartları uygun olması durumunda bankalar üzerinden şubeler aracılığıyla başvuru yapabiliyorlar. Bankalardan kullanmış olduğunuz kredi kartlarını ödemeyip, icraya düştüyseniz, kredi onayı alamazsınız. Bankalar üzerinden alınacak olan bu kredilerin banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda kredi onayı verileceğini söylemek istiyoruz. Bankaların resmi internet sitesi üzerinden de kredi hakkında ve kampanya başvuru şartları hakkında bilgiler verildi. İşte detaylar...

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Kredi Kartını Kapatan Kredi Kampanyası Başlattı

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kartı borcu kapatma kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile başvuru yapabilirsiniz. Burada sizin başvurunuz sonrasında ilk önce kredi onayı alıp alamayacağınız değerlendirilecektir. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirtilen şartları uygunsa kredi onayı alacak ve daha sonra diğer bankalarda ve Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde olan kredi kartı borçları hesaplanacaktır. Alacağınız kredilerde 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı sunulacaktır. Kamu bankalarından bu krediler için verilen faiz oranları ise 1.56 olarak bilinmektedir.

Denizbank'tan Kredi Kartı Borcu Kapatma Kredisi

Denizbank üzerinden de kredi kartı borcunu kapatma kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz, kredi başvurusu yapacak olan kişilerin belirli şartları uygun olmaları durumunda kredilerine anında alabileceklerdir. 17000 TL'ye kadar verilen bu kredi paketinde, kredi notuna göre onay alabileceksiniz. Size en yakın Denizbank şubesine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Kredi Başvurusu

Garanti Bankası üzerinden de kredi kartı borcu kapatma kredilerine başvuru yapabiliyorsunuz. 10000 TL ve 17000 TL arasında kredi başvurusu yapabilir. 36 ay vadeye kadar kredi onayı alabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmak için size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvuru yapmanız yeterlidir. Emekli olan ve sigortalı olarak işyerlerinde çalışan kişilerin başvuru yapabileceği gibi esnaf olan vatandaşlarda, ticari kredi bölümünden kredi başvurusu yapabileceklerdir. Garanti Bankası üzerinden ayrıca kredi kartı borcu kapatma kredisi alarak diğer bankadaki olan kartlarınızı kapatıp, Garanti Bankası üzerinden bonus özellikli kredi kartı alabilirsiniz.