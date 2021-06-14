3000 5000 TL Hibe Destek Alanlara 10000 TL Kampanya duyuruldu

Tek bir sefer verilecek olan bu kampanya da Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan esnaflara bu desteği almaları şartı ile 10000 TL ye kadar destek verilecek. Kredi başvurusu yapacak kişiler, bankanın belirlediği şartlara uygun olması ile birlikte 10000 TL onay alabilir ve 36 ay vadeli kredi kullanabilirler. 36 ay vadeli olarak kredi alacak kişiler, ilk taksit ödemesini de 6 ay ertelemeli yapabilecek.

Devlet tarafından da desteklenecek bu krediler Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları gibi, ayrıca Şekerbank, Denizbank, Akbank ve Garanti Bankası üzerinden de verilecek. Başvuru yapan kişiler, devlet desteği aldıysa ve en az 2 yıldır vergi levhası faal ise kredi kullanabileceklerdir.

Şimdi sizlere kredi alacak kişilerin kredi başvurusu yapacakları bankalar hakkında bilgiler verelim...

Ziraat Bankası Esnafa Destek Kredisi

Kamu bankası olmasından dolayı daha çok müşterinin tercih ettiği banka olan Ziraat Bankası, kredi başvurusu yapacak olan esnaflara anında onay verecektir. Kredi başvurusu şartlarına uygun olan kişiler, Ziraat Bankası üzerinden 10000 TL ve üzerinde esnaf kredisi alabilir. Başvuru yapmak isteyenler banka şubelerine giderken kimlik ve vergi levhası götürmesi yeterli olacaktır. Bankanın ticari bölümü üzerinden müşterilerine anında onay verilmektedir. Kredi başvurusu yapmak isteyenler, bankanın şubesi haricinde başka bir kanal üzerinden başvuru yapamazlar. Esnaf olan ve iş yeri bulunduğu dükkan kendi üzerine olan kişilere 100000 TL üzerinde kredi onayı verilecektir. Bu kişiler ister ipotek vererek isterse de ipoteksiz kredi alabileceklerdir.

Halkbank Esnaf Kredileri

Bir diğer kamu bankası olan Halkbank üzerinden de kredi alacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda 10000 TL kredi alabileceklerdir. Halkbank Esnaf destek paketi ile birlikte ayrıca müşterilerine esnaf kefalet kredisi de vermektedir. Halkbank üzerinden verilen bu kredileri başvuru için banka şubesine gitmeniz gerekiyor. Kimlik ve vergi levhası ile başvuru yapan kişiler 10000 TL kredi alabilirler.

İş Bankası, Denizbank, Şekerbank Esnaf Destek Kredisi

İş Bankası, Denizbank ve Şekerbank şubelerine giderek kimlik ve vergi levhası ile başvuru yapabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunan kişiler, kredi sonucu uygun olması durumunda bu 3 bankadan 36 ay vadeli 10000 TL ve üzeri kredi alabilirler.