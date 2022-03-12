10 Milyona Yakın Emekli İçin Duyuru Yapıldı! TC Kimlik Numaranız Üzerinden 12400 TL Ödeme Olacak. Emekli olan vatandaşlar için kimlik numaraları üzerinden 12400 TL ödeme alabilecekleri, kampanyayı hem kamu bankaları, hemde özel bankaları duyurdu. Tc Kimlik numaranız üzerinden 12400 TL ödeme alacak olan emekliler emekli maaşını hangi banka üzerinden alıyorsa, gelir belgesiz olarak bu nakit kampanyasından faydalanabilecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, Garanti Bankası ve Denizbank, kendi resmi internet siteleri üzerinden yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte sadece emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara 36 ay vadeli 12400 TL ödeme yapacağını açıkladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurular nasıl gerçekleştiriliyor?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan son dakika kampanyasında kamu bankaları internet bankacılığı üzerinden emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere hemen sonuç vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alıyorsanız, daha önce bu banka üzerinden kredi kullanmış olsanız bile, şubelere gitmeden de internet bankacılığını kullanarak veya mobil uygulamayı kullanarak nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Emekli maaşınıza göre, kredi başvurusu yapacağınız için 12400 TL'ye kadar olan kredilerde gelir belgesiz olarak işlem yapacak bu limit üzerindeki kredilerde ise gelir belgeniz ile birlikte işlem yapmanız gerekmektedir. Emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarının Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubelerine taşımaları durumunda kredi başvurusu yapacak olan kişiler, diğer bankadaki olan tüm borçlarını kapatan, hem ihtiyaç, hemde borç transferi kredisi kullanabilecektir.

Özel bankalardan emekli maaş alan kişiler başvuru nasıl yapabilir?

Emekli maaşınızı özel bankalar üzerinden alıyorsanız, emekli maaşını almış olduğunuz bankanın kendi mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Emekli maaşınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra hemen hesabınıza yatacak olan krediyi 36 ay vadeye kadar bölebilir ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabilirsiniz. Kampanya başlatan bankaların başında gelen Denizbank, ayrıca SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu alıyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmından kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndererek, emekli maaşınız üzerinden kredi başvurusu yapmış olacaksınız.