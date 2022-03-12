Son Dakika: PTT'de 25.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi Kuyruğu

PTT'de 25.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi Kuyruğu başladı. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler hemen onay alacak ve hesabına para yatıracaktır.

PTT'de 25.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi Kuyruğu: PTT ihtiyaç kredisi olarak düzenlenen kredi kampanyası ile vatandaşlara umut oluyor. Kredi notu düşük olanlara verilen bu kredide miktar 25.000 liraya kadar çıkarıldı. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte PTT şubelerinde uzun kuyruklar oluştuğu ve vatandaşların bu kredi kampanyasına yoğun talep gösterdiği ifade ediliyor.

PTT tarafından emekli, devlet memuru ve esnaf vatandaşlara verilen 25.000 TL ihtiyaç kredisi 36 ay vade seçenekleri ile tanımlanır. PTT ile anlaşması bulunan Aktif Bank üzerinden verilen kredilerde kredi politikaları banka tarafından belirlenir. Krediye başvuru yapacak olan kişiler PTT şubesinden işlemlerini tamamlayabilirler. Alternatif olarak banka ya da PTT şubesine gitmeden sms ile kredi başvuru yapmak da mümkündür.

PTT İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Güncel kredi kampanyası olan PTT ihtiyaç kredisi almak isteyenler telefonun mesaj kısmına KREDI yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarası yazıp 3050 numarasına mesaj gönderebilirler. Gönderilen mesajın ardından ilgili numaraya en kısa süre içerisinde geri dönüş yapılır. Eğer kredi başvuru sonucu olumluysa kullanıcı Aktif Bank genel müdürlüğü tarafından aranacak ve bilgi teyit edilecektir.

Emekli maaşlarını PTT şubelerinden alan kişilerin kredi başvuru süreçleri daha hızlı ve kısa olacaktır. PTT bu kişilere emekli kredisi adı altında ihtiyaç kredisi ve diğer bankalardaki borçlar için borç kapatma kredisi verecektir. Bu sayede vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecektir. PTT üzerinde ve Aktifbank üzerinden kampanya detaylarını öğrenebilirsiniz.