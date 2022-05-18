10 milyon üzerinde emekliye kurban bayramı emekli ikramiye müjdesi geldi! Önceden ödenecek

Emekli olan kişileri emekli ikramiyesi müjdesi geldi. Ramazan Bayramı bittikten sonra emekliler için verilecek olan ikramiyelerde herhangi bir zam olmaması emekli vatandaşları çok üzdü.

Emekli olan kişiler geçen bayramlarda verilen 1100 TL emekli ödemelerini Ramazan Bayramı'nda aldı. Kurban Bayramı yaklaşırken emekli olan kişilere hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli zammı ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor.

Yapılan çalışmalar sonrasında Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinde zam olacağı ve yine aynı ay içerisinde alınacak olan emekli maaşlarına zam olacağı konuşuluyor. Yapılacak olan zamlar ile birlikte emekli olan kişiler başvuru yapmadan Kurban Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi olarak 1500 TL ödeme alacak. Emekli ikramiyeleri 1500 TL olması ile birlikte vatandaşlar rahat bir nefes alacak.

Emekli ikramiye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

Emekli ikramiyeleri bayramdan 15 gün önce yapılması planlanıyor. Kurban Bayramı 8 temmuz tarihinde başlayacağı için 15 gün öncesinden bu paraların yatmış olması bekleniyor. Bazı kaynaklara göre 15 Haziran tarihinde yatacak ve Kurban bayramına bir ay önce kalan vatandaşlara bu para ödenecek.

Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşları ve emekli ikramiyesi alınabilecek. Temmuz ayında emekli olan vatandaşlar emekli ikramiyeleri haricinde ayrıca emekli maaşlarına da zamlı olarak hesaplarına yatıracaklardır.

Emekli ikramiyesi başvurusu yapmak istiyorsanız herhangi bir bir şey yapmanıza gerek yok. Almış olduğunuz emekli maaşına göre 1.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi sizin hesabınıza yatmaktadır.