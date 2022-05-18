Akbank Mayıs Ayı İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Düştü! 36 Ay Vadeli Hesaplamada Rahatlatan Tablo

Akbank üzerinden başlatılan son dakika kampanyasında ihtiyaç kedisi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak hesaplama yaptırılarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, Akbank'ın düşük faiz oranları ile mobil uygulama üzerinden vermiş olduğu bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

47.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara banka 36 ay vadeli olarak işlem yaparak, kredi imkanı sunmaktadır. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde işlem yapacak olan Akbank banka kredi puanı uygun olması durumunda hemen kredi onayını verecek ve onaylanan tutarı, Akbank Direkt uygulaması kullanan müşterilerin hesabına yatıracaktır.

Başvuru

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı birşekilde gerçekleştirebilmek için 36 ay vadeli olan 47000 TL kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 90 gün ertelemeli olan bu kulüplerin başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen yapabiliyor. Sms ile kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde ertelemeli olan bu kredi kampanyasına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 4425 TL arasına göndermesi durumunda başvurularını gerçekleştirmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan vatandaşlara en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilmektedirler.

47000 TL'ye kadar kredi almanız durumunda 1.92 faiz oranlarından yararlanacak ve aylık taksitlerinizi 36 ay vadeli kredilerde 1935 TL olacaktır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bu kredileri kullanmaları durumunda ilk taksit ödemesinde erteleme yaparlarsa daha düşük faiz oranlarından yararlanabiliyorlar.

Akbank, sadece SMS ile değil direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara da masrafsız ve gelir belgesiz olarak kredi imkanı sunan bankaların başında gelmektedir. Banka, resmi internet sitesine girerek veya şubelere giderek de bu kampanyaya katılabilir ve ihtiyaç kredinizi hemen alabilirsiniz.