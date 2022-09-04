Kredi Kartında Adınız ve Soyadınız Yazıyorsa Banka Sizlere 25000 TL Ödeme Yapacak! 10 Gün İçinde Bitecek

Banka kredi kartında adı Soyadı yazan vatandaşlar, 25000 TL'ye kadar ödeme almaları için 10 gün içerisinde başvuru yapmaları istenmektedir. Banka üzerinden kullanmış olduğunuz kredi kartı üzerinden yapılacak olan başvurularda, Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanarak, 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda 25000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanabilecek ve onaylanan bu kredilerde hesaplarına aynı gün içinde ödemeler yatırabileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak, aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilmektedirler. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik ve aylık gelirlerinizi yazarak ve aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. Tc kimlik numaramız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi puanı uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan tutar aynı gün içinde hesaplarına yatırılmaktadır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu

Akbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka hesabı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceğini söylemek istiyoruz. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, internet bankacılığı şifreniz ile birlikte kredi başvurunuzu hızlı birşekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri yine aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak öğrenebileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda kredi kampanyasına katılmış olacaksınız.