10 milyon emekliye müjde! Bugün başladı ve 10 gün içinde hesaplarda olacak! Yeni yıl için nakit kampanyası başladı...

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm emeklere 10 gün içerisinde nakit kredi kullandırılacak. Emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. 10 milyondan fazla emekli için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda, 10 gün içerisinde ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, 50000 TL'ye kadar aşağıdaki bankalar üzerinden nakit kredi kullanabilmektedirler.

Ziraat Bankası, 50000 TL emekli kredisi

Ziraat Bankası Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri uygun faiz oranlarıyla birlikte hemen ödenecek.

Ziraat Bankası, 50000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi kullanmak isteyen kişilere hemen aynı gün içinde işlem yapacak. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyaları, sizler de hızlı bir şekilde katılabilirsiniz.

36 ay vadeli Ziraat Bankası Emekli Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda diğer bankalardaki olan borçlarını kapatan, borç kapatma, kredisini alabileceğini söyleyebiliriz.

Garanti Bankası, 50000 TL emekli kredisi

Emekli maaşını Garanti Bankası üzerinden alan vatandaşlar da ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, emekli maaş hesapları üzerinden gelir belgesiz 50000 TL nakit kredi kullanabilir. Garanti Bankası, 50000 TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlattığı kampanyada 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirmektedirler. Garanti Bankası şubeleri üzerinden bankanın internet sitesi üzerinden ve bankanın internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 gün 24 saat, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.