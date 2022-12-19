Flaş Gelişme: Emekliye Ek Ödeme Tutarı 10.000 TL Olarak Belirlendi, 3 Bankadan Bugün Ödenmeye Başlandı!

Emekli maaş hesabınız üzerinden 10000 TL'ye kadar nakit başvurusunda bulunmak istiyorsanız, uygun faizlerden yararlanarak sizlerde devlet destekli kredi kullanabilirsiniz. 10.000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Emekli maaş almanız ve emekli maaş hesabınız üzerinden işlem yapmanız istenmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda 36 ay vadeli 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarından yararlanmak şartıyla birlikte kredi ödemeleri verilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerinde uygun faiz oranları ile birlikte verirken, hemen aynı gün içinde işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir kampanya da hazırladı.

EMEKLİ KREDİ

Emekli maaşı hesabı üzerinden kredi imkanı sağlayacak olan bu bankalar internet bankacılığı uygulamasını kullanan vatandaşlara 10000 TL'ye kadar ek ödeme vereceğini duyurdu. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alıyorsanız 10 bin TL nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar artık internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilmektedirler. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde 5 dakika içerisinde sonuç alabilecek ve onaylanan bu kredileri, hesaplara yatırarak hemen aynı gün içinde alabileceksiniz.

Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve ayrıca banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte işlem yapmanız mümkün olmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden daha yüksek limitlerde kredi kullanacak olan vatandaşlar, nakit kredi almak istiyorlarsa, hem borç kapatma hem de ihtiyaç kredisi başvurularında sadece banka şubeleri, üzerindeki başvuruları ile birlikte yapabilmektedirler.