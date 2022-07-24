10 gün içinde başvuru yaparak hemen onay alın! Son dakika kredi haberi Yapı Kredi Bankası verdi

10 gün içinde ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak onay almak isteyen vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirecek kişilere, Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden duyuru paylaştı. Sms ile ve internet bankacılığı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi onayı alacak olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sunulmaktadır. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek kişiler banka kredi şartlarına uygun olması durumunda işlem yaparak, kredi onay almaktadır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirler. 1400 ve üzerinde kredi puanı olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda bu bankanın istedikleri zaman SMS kredi servisine başvurularını gerçekleştirebiliyor...

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden 10000 TL ile 50000 TL arasında SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte bankadan hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı aldığınız hemen görebilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelir yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermesi durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olacaktır.

Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay almanız durumunda ise banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi mobil uygulama üzerinden yapabilir veya internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurusunu gerçekleştirecek olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve onsekiz yaşından büyük olması durumunda bankadan kredi onayı alacağını söylemek istiyoruz.