10-20-30-40-50-60 Bin TL Emekli Ödemesi Onayı Verildi, 2 Banka Harekete Geçti, TC Kimlik İle Ödeme Alacaksınız

10.000 TL ve 60 bin TL arasında nakit ihtiyacı olup emekli kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası tarafından yeni bir emekli kredisi kampanyası başladığı resmi internet siteleri üzerinden açıklandı. Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası tarafından başlatılan nakit ihtiyaç kampanyasında 60.000 TL'ye kadar ihtiyacınız olan tüm paraları 24 ay vadeli gelir belgesiz olarak işlem yaparak Kredi kullanabilecek ve bu nakit kredi kampanyalarına katılarak da dilediğiniz zaman ödemeler alabileceksiniz.

10.000 TL ve 60 bin TL arasında ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz Kredi başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara bu iki banka üzerinden hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve krediler hesapları yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsunuz banka müşterisi olan vatandaşlar hesaplarına Ödeme alabilmeleri için Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasını kullanması gerekiyor. Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden emekli maaşını da Yapı Kredi Bankası üzerinden alan vatandaşlar gelir belgesiz olarak düşük faiz oranları ile birlikte bu bankadan hızlı bir şekilde kredi alabilmektedir.

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar da ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve kredi kullanabileceklerdir. Garanti Bankası emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek kredi alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve kredilerinizi hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Garanti Bankası emekli maaşını taşıyan vatandaşlara aynı zamanda 7.500 TL emekli promosyonu imkanı da sağlamaktadır.