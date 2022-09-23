Bankalardan vatandaşlara faizsiz kredi müjdesi! Faizsiz kredi imkânı, bankaların rekor kıran kampanyasında detaylar belli oldu. Kampanya ait detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Bankalardan vatandaşlara faizsiz kredi imkânı geldi. Elinizi çabuk tutun. Vatandaşlara faizsiz kredi imkânı hayata geçirildi. Kampanyaya bir banka daha dâhil oldu. Faizsiz kredi paketini uygulamaya koyan banka müşteriler tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde yaşanan ekonomik sorunlar nedeni ile bankalara borçlanan vatandaşlar, pandemi sonrası da bankalardan bu konuda yardım bekliyor. Faizsiz avantajlı krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar tüm borçlarından kurtulmak için bankaları tercih ediyor.

Faizsiz krediden faydalanmak isteyen vatandaşların başvurularını tamamlamaları gerekiyor. İNG Bank tarafından uygulamaya koyulan faizsiz kredi detaylarını okuyabilirsiniz.

İNG Bank’tan Faizsiz Kredi İmkânı

İNG Bank tarafından vatandaşlara kredi jesti. Banka tarafından 5 bin liraya kadar ihtiyaç kredisinde faiz uygulanmıyor. Faizsiz olarak verilen kredi de vade 12 ay olarak belirlendi. Faizsiz krediye vatandaşlar tarafından yoğun ilgi var. Hiç faiz almadan verilecek olan kredi yeni müşteri kazanmak adına mükemmel bir fırsat.

İNG Bank’tan Faizsiz Kredi Nasıl Alınır?

İNG Bank tarafından faizsiz olarak verilen krediye vatandaşların başvuru yapmaları için gerekli açıklama banka tarafından yapıldı. Başvuruda bulunacak olan kişiler bankanın mobil uygulamasını kullanabilir. Bunun yanı sıra bankanın şubelerine gidilerek de gerekli başvuru yapılabilir.

Geri ödeme noktasında her hangi bir şekilde erteleme imkânı bulunmuyor. 12 ay vadeli olarak verilen kredi için ucuz taksitler şeklinde krediden faydalanılabilir.

İNG Bank tarafından yapılan açıklamada belli bir süreye kadar geçerli olacak kampanyaya başvuruların yapılması halinde ödeme yapılacağı bildirildi. Banka tarafından faizsiz olarak verilen kredi de aylık olarak düşük taksitler halinde bir yıl boyunda geri ödeyebilecek.

Faizsiz Kredi İmkânı Herkese Sunulacak!

İNG bank, başvuru yapan tüm vatandaşlara kredim güvende hayat sigortası kullanılarak başvuru yapan tüm vatandaşlara beş bin lira tutarında faizsiz kredi verecek. Fakat bankanın belirlemiş olduğu kuralları benimseyen kişilere verilecek. Sınırlı sayıda kişiye verilecek olan kredi de, kredi sicil notu yüksek olan kişiler faydalanabilecek.