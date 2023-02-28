1 doların kaç para olacağı biraz önce açıklandı! Bu rakamı görenler bayram etti, dört köşe oldu! Şimdi bakın

Şimdi bakın... 1 doların kaç para olacağı biraz önce açıklandı! Bu rakamı görenler bayram etti, dört köşe oldu! Doların insanlar tarafında yatırım aracı olarak görülmesi birçok konuda çeşitli yorumların yapılmasını da beraberinde getirmektedir. Bu konuda çok fazla kişinin çeşitli yorumları bulunuyor. Dolar konusunda çok fazla açıklaması bulunan Selçuk Geçer yine bu konuda açıklamalarda bulundu. Geçer’in yapmış olduğu açıklamalara göre bu yolla yatırım yapacak olanlar yaşadı.

Selçuk Geçer Açıkladı Dolar Uçacak

Geçmişte dolar ile ilgili yaptığı açıklamalar sebebiyle ifadeye çağrılan Selçuk Geçer yine açıklamalar yapmaya devam ediyor. Çok güvenilir yorumlar yaptığı düşünülen ve yorumları göz önünde bulundurarak yatırım yapanlar bulunuyor. Bu sebeple Selçuk Geçer düzenli olarak dolar ile ilgili fikirlerini paylaşmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra dolar tahminin güncelleyen ve bu tahminlerini hemen paylaşan ekonomist Selçuk Geçer ayrıca bir son dakika açıklaması da yaptı. İşte Geçer’in açıklamaları…

Yaptığı açıklamada doların 35 Türk Lirası olacağını açıklayan ekonomist Selçuk Geçer sosyal medya hesabı üzerinden son dakika paylaşımı yaparak bomba açıklamalar yapması birçok kişinin dikkatini çekti.

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