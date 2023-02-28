Son dakika: İŞKUR'dan 15.704 lira ile 34.027,20 lira arasında cep harçlığı müjdesi!

Açılan kurslar hakkında internet sitesinden de bilgilendirme yapan İŞKUR, katılımcılara yaptığı ödemenin tutarını da artırdı. Gençlere aylık 5 bin 529 liraya varan harçlık imkanı sağlandı. Üstelik kurslara katılanlara iş kapısı açılıyor

İŞİ olmayanlara istihdam yolunu açacak pek çok program uygulayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mesleki eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede devletten ödeme alıyor. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük ödeme yapılıyor. Günlük ödemeler 63,47-137,51 lira aralığında bulunuyordu, 98,15-212,67 lira aralığına yükselecek.

HANGİSİNDE ÖDEME NE KADAR?

Günlük ödeme mesleki eğitim kurslarında 130,87 lira olarak belirlenirken, bu kurs eğer sanayi alanındaysa günlük ödeme 212,67 lirayı buluyor. Engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak kurslarda ise günlük ödeme istihdam garantisiz ise 98,15, istihdam garantili ise 130,87 lira olarak uygulanıyor.

İŞTE SAĞLANAN İMKANLAR

Meslek kurslarına katılan gençlere aylık (26 gün üzerinden) 3.402,62 lira ödenirken, eğer sanayi alanındaysa tutar 5.529,42 liraya yükseliyor. Engellilere ve eski hükümlülere yönelik kurslara katılanlara da yine 26 gün üzerinden aylık 2.551,90 ile 3.402,62 lira arasında ödeme yapılıyor. Meslek kurslarına katılan gençlere 160 günlük kurs süresince yapılan ödeme ise 15.704 lira ile 34.027,20 lira arasında değişiyor.

Kurslara katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. Kursu başarıyla tamamlayan kişilere Kurs Bitirme Belgesi/Sertifikası veriliyor. Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun belirlemiş olduğu Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde düzenlenen kurslara katılan kişilere, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi de veriliyor.





KURS ALANINA GÖRE GÜNLÜK ÖDEMELER

- Mesleki eğitim kursları: 130,87 TL

- Sanayi sektöründe: 212,67 TL

Engelli ve eski hükümlüler için kurslar

- İstihdam garantisiz: 98,15 TL

-İstihdam garantili: 130,87 TL



KATILIMCILARDA ARANAN ŞARTLAR

* Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

* 15 yaşını tamamlamış olmak,

* Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

* Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,

* İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

* Emekli olmamak,

* Yüklenicinin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

* Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

* Ayrıca düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla 2’şer kere yararlanabilmekte olup kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise 3’ü geçemiyor.