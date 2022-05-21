0.88 Faiz İle Son Dakika Bankalardan Yeni Konut Değil, İhtiyaç Kredisi Duyurusu Yapıldı: 20.000 TL Ödenecek

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 0.88 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Kamu bankaları tarafından ödenecek olan bu paralara bazı özel bankalarda destek verecek. 0.88 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanabilmeniz için bazı şartlara uygun müşteri olmanız gerekmektedir.

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı birşekilde işlem yapacak olan kamu bankaları daha önce kendi bankasından kredi kullanan ve düzenli ödemeler yapan kişiler ile birlikte kendi bankasından maaş alan müşterilere öncelik tanıyarak, 20000 TL'ye kadar onay vermektedir.

36 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerde kredi taksit ödemelerinin, ilkinde üç ay erteleme yapma imkanı da sizlere sunulmaktadır. Banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, 0.88 faiz oranları ile kredi başvurusunda bulunduktan sonra değerlendirmeye alınacak ve bu krediden alıp almayacağı belli olacaktır. Eğer bu faiz oranları haricinde daha yüksek faiz oranlarından yararlanarak kredi onayı geldiyse, sizler bu kredi kampanyasına katılamıyorsunuz. Başvurularınızı internet bankacılığı üzerinden ve internet sitesi üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz.

0.88 faiz oranları ile 20000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Belirtilen kredi kampanyalarına katılacak olan kişilerin banka şubelerine gitmelerine gerek kalmayacak. Kamu bankaları üzerinden alacağınız hesap ile birlikte 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredinizi hızlı bir şekilde ödeyeceksiniz. Banka hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte kredinizi internet üzerinden kullanabilirsiniz. Bankaların mobil uygulamaları ve resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan işlemlerinizi gerçekleştirecek. 36 ay vadeye kadar düşük faizli krediler görünmektedir.

Emekli olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden almaları gerekiyor. Emekli maaşınızı ilk defa kamu bankalarına taşıdıysanız sizlere 750 TL'ye varan emekli promosyonu da verilmektedir.