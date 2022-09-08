08:00'de Haberi Verildi! Bankalarda Hesabı Olanlara 30.000 TL Ödeme Bugün Yapılmaya Başlandı!

Banka hesabı olan vatandaşlar için 30000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi bugün sabah saat 8 itibariyle yayınlandı. QNB Finansbank ve Denizbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında kredi kullanacak olan kişilere 30000 TL kadar hızlı bir şekilde kredi ödemeleri verilerek, 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır. Başvuru yapacak olan kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden yapılacaklar, sorgulama ile birlikte gelir belgesiz 30000 TL kredi kullanabilmeleri için banka kredi puanı yüksek olması da istenmektedir. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda aynı gün içinde hesaplarına yatıracakları bu ödemelerde 30000 TL kredi kullanmaları durumunda 36 ay vadeye kadar işlem yapması gerekmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya mobil uygulamaları kullanarak da başvurularınızı gerçekleştirebileceğinizi söyleyebiliriz.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada cep telefonunuz üzerinden SMS atarak istediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanmaktadır. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda başvurunuzu gerçekleştirebilir ve hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz.

Denizbank Kredi Başvurusu

Denizbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar, Denizbank, mobil uygulamasına giriş yaparak, burada ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Denizbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar, Denizbank, mobil uygulaması üzerinden yapacakları işlemler ile birlikte 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişileri, ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yapma imkanı sunuluyor. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak aralarda nokta koymak şartıyla birlikte yazdıktan sonra 32 80 numarasına gönderin. (GG.AA.YY) Bu şekilde yapmış olduğunuz kredi başvurusu değerlendirmesi, hızlı bir şekilde yapılarak sizleri ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler gönderilmektedir. Onaylanan kredinizde en yakın Denizbank şubesi üzerinden kullanabilirsiniz.