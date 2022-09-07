Burgan Bank, Şekerbank ve ING Üzerinden Emekliye ve Çalışanlara Kapamalı Nakit İmkanı Sağlanacak: 100.000 TL

Burgan Bank, Şekerbank ve ING Bank yaptıkları yeni kampanya ile birlikte gündem oldu! Burgan Bank, Şekerbank ve ING Bank üzerinden başvuru yaparak nakit kullanmak isteyenlere 5 dakika içinde sonuç verecekleri yeni kredi kampanyası 100.000 TL ödemeler verilecektir. 100.000 TL'ye kadar sizlerde ihtiyacınızın olması durumunda Burgan Bank, Şekerbank ve ING Bank üzerinden işlem yapabileceksiniz. Emekli olan kişilerin özellikle bu kampanyadan faydalanarak düşük faizli kredi kullanabilecekleri kampanyalardan birisi olan Burgan Bank, Şekerbank ve ING Bank 100.000 TL ihtiyaç ve borç kapatma kredisi, düşük faiz oranları ile birlikte bankalardan ödenmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılır? 100.000 TL kredi nasıl alınır?

Burgan Bank, Şekerbank ve ING Bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 100.000 TL'ye kadar hemen aynı gün içinde ödeme alabileceklerdir.

Emekli olan ve sigortalı olarak son iş yerinde 12 aydır çalışan kişilere Burgan Bank ve Şekerbank yaptığı kampanya ile birlikte borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı! Borç kapatma kredisi almak için başvurunuzu yapmanıza gerek kalmadan hesaplarınızdan bu ödemeleri de alabileceksiniz. ( Bu işlem sadece banka müşterilerine geçerlidir.)

ING Bank üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız, ing.com.tr adresine giriş yaparak hemen başvurunuzu yapabilecek ve onaylanan bu kredilerde de şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde destek alabileceksiniz. Size en yakın banka şubesine giderek de bu bankaların başlattığı kredi kampanyalarından faydalanabilirsiniz. Burgan Bank, Şekerbank ve ING Bank üzerinden ihtiyaç kredisi alacak kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.