0.78 faizle nakit kredi kampanyası haberi geldi, Kamu bankaları işlem yapacak...

0.78 faiz oranları ile birlikte nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan yeni Kredi kampanyasında nakit kredi kullanmak isteyen kişilere bu faiz oranları ile birlikte krediler sadece kamu bankaları üzerinden belirli miktar dahilinde verilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 0.78 faiz oranları ile birlikte Kredi kullanacak olan vatandaşlar için başlatılan kampanyada 7.000 TL'ye kadar kullanacağınız bu kredilerde başvuru yapabilmeniz için bazı şartlar sizlerden istenmektedir. 7000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak kullanabileceğiniz bu Kredi kampanyasında 0.78 faiz oranları ile birlikte kredi alabilmeniz için Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank Kendi internet siteleri üzerinden bir genelge yayınladı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 0.78 faiz oranları ile birlikte kredi kullanmak isteyen vatandaşlara başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kredi onayı alabilmeleri için daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullanmış olması ve maaş müşterisi olması istenmektedir. Aksi durumda Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kullanacağınız kredilerde bankaların belirlemiş olduğu kredi şartlarına uygun olarak Kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanır. 0.78 faiz oranları ile birlikte Kredi kullanacak olan vatandaşlar için şartları uygun olarak acil kredi imkânından faydalanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde işlem sonucu verilerek aynı gün içinde hesaplarına da ödemeler internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın başlatmış olduğu bu kampanyalar sizler de kolay bir şekilde faydalanabilecek onaylanan kredilerinizi hemen kullanarak kredi işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.