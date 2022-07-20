0.78 Faizle nakit kampanyasına katılacak kişiler belli oldu: Emekli, Çalışan ve Devlet memuru alabilecek

0.78 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara emekli çalışan ve devlet memuru olması durumunda bireysel olarak kredilerinde kamu bankaları üzerinden kullanabilir. Yapılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, hızlı birşekilde sonuç alabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu yeni kampanyada, ağustos ayı içerisinde başvuru yapan kişilere 5000 TL'ye kadar 0.78 faizlerle kredi verecek.

Başvurularını yapacak olan vatandaşlardan ayrıca banka, bazı şartlar istemektedir. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıyla birlikte banka kredi puanı 1600 ve üzerinde olması isteniyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın ayrıca bu kredileri kullanacak olan kişilerin isterlerse maaş müşterisi olması durumunda başvuru yapabileceklerine ya da daha önce bu bankalardan kredi kullanıp, düzenli ödemiş olmaları gerektiğini söyledi. Bu şekilde kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirerek, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 0.78 de kredi kullanabilecek.

Bankanın, güncel faiz oranları

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlem yaparak bu bankadan ayrıca, daha düşük faiz oranlarda kredi kullanabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte adından söz ettirirken, kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşteri olması durumunda daha düşük faizlerle yüksek limitli krediler alacağını söyledi. Bankaların güncel faiz oranları, emekli maaş müşterileri ile birlikte sigortalı olarak çalışan maaş müşterilerine 1.54 olarak belirlendi.