0.77 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacaklar için son haftaya girildi

Son dakika olarak ajanslara düşen yeni bir haberde Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 0.77 faiz oranları ile kredi alabilecek. Kredi kullanmak isteyen müşteriler belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda istedikleri zaman bu kredileri hızlı bir şekilde alabilecektir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 20.000 TL'ye kadar 0.77 faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsa bu bankalardan birisinden maaş alması gerekiyor. Almış olduğunuz maaş itibarıyla banka sizlere daha önce bu kredi ve kredi kartı kullanmış olmanıza da bakarak onay verecek ve 0.77 faizli kredi kullandıracak. 0.77 faizli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankaların resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanız gerekiyor.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler bankanın resmi internet sitesine girdikten sonra ihtiyaç kredisi başvuru formunu düzenli olarak kullanması gerekiyor. Düzenli olarak doldurmuş olduğumuz ihtiyaç kredisi başvuru formu sonrasında başvuru formunda yazmış olduğunuz Cep telefonuna kredi sonucu gelecek onaylanan tutar ve kullanacağınız faiz oranı belli olacak. 0.77 faiz oranları ile kredi kullanacak olan kişiler Bu bankadan Daha önce çalışmış olması ve maaş alması şartı vardır. Emekli olan kişilerin emekli maaşları Bu bankada değilse kredi başvurusu yapsalar bile bankanın normal kredi faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilecektir.

Vakıfbank ve Halkbank 0.77 faizli kredi

Vakıfbank ve Halkbank 0.77 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına bir süreliğine durduruldu. Bu bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek için resmi internet sitesine girebilirsiniz. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden maaş alan müşterilere ayrı faiz oranı uygulanırken maaş almayan müşterilere de ayrı faizlerle ihtiyaç kredisi kullandırılıyor.

50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 36 ay vade ile işlem yapabilir. Bu bankalardan ayrıca emekli olan müşteriler emekli maaşlarını taşımaları durumunda yüksek limitli ve maaşlarının 22 katına kadar ihtiyaç kredisi alabiliyor. Almış olduğunuz krediler ile birlikte diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatabilirsiniz.