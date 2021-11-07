İş Bankası düşük faizli maaşın 20 katı kadar kredi kampanyası başlattı

İş Bankası düşük faiz oranları ile maaşınızın 20 katına kadar kredi vermeye başladı. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler emekli veya çalışma maaşlarının 20 katı kadar kredi kullanabilecek. İş Bankası son zamanlarda özellikle ekonomik sıkıntı çeken müşterilere ihtiyaç kredisi kampanyası yapan bankaların başında geliyor. Düşük faizli ve kolayca kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerin den bir yenisi maaşın 20 katına kadar toplamda ise 100 bin TL olarak verilecek ihtiyaç kredisi kampanyasıdır. 3000 TL maaş alan bir emekli veya sigortalı olarak çalışan kişi 60 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecek.

İş Bankası üzerinden 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vade ile işlem yapabilirsiniz. 50.000 TL üzerinde kredi kullanmak istiyorsanız 24 ay vadeli olarak ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli olarak Kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Bankanın son dakika olarak yapmış olduğu bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaklar.

İş Bankası Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında kredi alacak olan kişilere belirtilen şartlara göre kredi onayı verecek. Belirtilen bu şartların başında banka kredi notu gelmektedir. Kredi notu 1350 ve üzerinde olan müşteriler İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak maaşlarının 20 katı kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Bankanın istediği bir diğer şartı, İş Bankası üzerinden alacağınız Kredi sonrasında diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarının da bu banka tarafından kapatılmak istenmesidir.

İş Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler İş bankası'nın resmi internet sitesine girebilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirler. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra başvuru formunda yazmış olduğunuz cep telefonuna kredi sonucu gelecek onaylanan Kredi nizi de en yakın iş Bankası şubesinden kullanabileceksiniz.

İş Bankası şubelerinden de ayrıca gişe ve bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusu yaparak maaşın 20 katı kadar kredi için başvuruda bulunabilirsiniz. Banka uygulamış olduğu bu Kredi kampanyasında düşük faiz oranları ile kredi verecek.