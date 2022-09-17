0.67 Faiz Oranları ile nakit isteyenlere devlet destekli duyuru yapıldı! Son karar sizin!

Devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 0.67 faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için kamu bankaları ve bazı özel bankaların yapmış oldukları kampanyalardan faydalanarak, ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. 0.67 faiz oranları ile birlikte sadece 5000 TL'ye kadar kredi verecek olan kamu bankaları, bazı şartlarını, resmi internet siteleri üzerinden açıkladı.

Eylül ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilere 0.67 faiz oranları ile birlikte sadece 5000 TL'ye kadar yirmidört ay vadeli kredi verileceği ve bu kredileri alacak olan vatandaşların da bazı şartlara uygun olması durumunda onay alacağı açıklandı.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan krediler, hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacaktır. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalardan faydalanabilmek için acil ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

0.67 faiz oranları ile birlikte kamu bankaları üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlardan ayrıca banka hesabı olması ve daha önce kamu bankaları üzerinden bir kredi kullanıp, düzenli ödemiş olmasıda istenmektedir. 0.67 faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, nakit kredi imkanından faydalanmak için şubelere gitmeden de işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedirler.

36 ay vadeli kredi kullanmak istiyorsanız ve 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız da yine kamu bankalarının internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, güncel kredi faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Bankalar, kişilerin kredi başvuruları sonrasında kredi notuna bakarak kredi siciline bakarak onay vermektedir.