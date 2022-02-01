0.54 Faizle Nakit Verme Fırsatı Ziraat Bankası Tarafından Sunuluyor! Sadece 2 Gün Geç kalmayın!

Kamu bankası olarak hizmet sunan Ziraat Bankası 0.54 faizle vatandaşlara ihtiyaç kredisi verecek. Banka tarafından yapılan açıklamada faydalanacak olanlar belli oldu. Detaylar Haberimizde...

Kamu bakası olan Ziraat Bankası düşük faiz oranı ile ihtiyaç kredisi verecek. Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, daha önce bankadan kredi alan ve notu yüksek olan vatandaşlara 0,54 faiz oranlı 20 Bin TL tutarlı nakit kredi imkânı tanınacak. Düzenli olarak ödemelerini gerçekleştirmiş olan müşterilere ise hemen onay verilecek.

Acil olarak nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar arasında en çok tercih edilen banlar arasında yer alan Ziraat Bankası uygun faiz oranları ile hemen onay verilecek kredi imkânını vatandaşların hizmetine sunuyor. Bu uygulamadan faydalanabilmek için bankada ilgili kişinin hesabının olması gerekir. Hesabı bulunan kişilere şartları sağlamaları durumunda mobil uygulama üzerinden istedikleri kredi başvurusunu yapabilecek.

Uygulamadan faydalanmak isteyen kişilerin aynı zamanda bankanın maaş müşterisi olması da gerekiyor. Aksi takdirde bankadan alınacak kredi için uygulanacak olan faiz oranları ise normalden işlem görecektir. Normal faiz oranları ile yüksek limitli ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilecekler.

Ziraat Bankası tarafından hemen onay verilecek olan kredi kampanasına başvuru yapabilmek için mobil uygulama kullanılabilecek. Bankada mevcut hesabınızın bulunması halinde banka üzerinden internet şifresi alınabilir. Alınmış olan şifre ile mobil uygulama üzerinden kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İhtiyaç kredisi kampanyasını başvuru yapan kişilere banka tarafından hemen sonuç bildirilebilecek. Uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi almak isteyenler ayrıca ATM üzerinden veya müşteri hizmetlerinden başvurularını yapabilecektir.

Emekli durumunda olan vatandaşlar ise bankanın ortaya koyduğu şartları taşımaları halinde, emekli maaşlarını ilgili bankaya aktarmaları halinde faydalanabilecek. Sigortalı olarak çalışanlarda ise istenen şart her hangi bir işyerinde en az 6 aylık sigortalı olarak çalışılması yeterli olacak. Kredi notu uygulan olan vatandaşlar 0,54 faiz oranın haricinden daha düşük faizlerle bankadan yüksek limitle kredi kullanabilecek.

Şayet bankanın öne sürdüğü şartları taşıyor iseniz uygulamadan faydalanmak için başvurunuzu yapabilirsiniz.