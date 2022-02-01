Nakit Kredi İle İlgili Açıklama Geldi! Sadece Belirli Müşterilere Verilecek. 10.000 TL Tutarında 0,88 Faiz Oranı…

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için bankalardan son dakika haberi geldi. 0,88 faiz oranların geçerli olduğu kredide tutar 10 bin TL olarak belirlendi. Kamu bankaları olarak hizmet veren Ziraat Bankası, Halkbank ile Denizbank tarafından uygulamaya koyulan kampanyaya başvuru yapabilmek için, kişilerin bank kredi notunun 1700 ve üzeri olması gerekiyor. Daha önceleri bu bankalardan kredi kullanımı sağlanmış olması gerekir. Her üç bankada başlatmış olduğu kampanyada başvuruda bulunacak olan kişilerin düzenli müşteriler grubunda yer alması halinde krediyi hemen kullanabilecek.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası 0,88 faiz oranlı kredi kampanyasını müşterilerinin hizmetine sunuyor. Bu hizmetten faydalanabilmek için kişilerin emekli veya çalışıyor olması gerekiyor. Bunun yanı sıra maaş müşterisi de olması aranan şartlar arasında bulunuyor. 10 Bin TL ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisinde banka 36 ay vade seçeneğinin yanı sıra ilk taksit ödemesinde ise 3 ay erteleme fırsatı sunuyor. Ziraat Bankası ayrıca emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını kendi bankalarına taşımaları halinde, yüksek limitli ve uygun faiz oranları ile bu fırsattan yararlanmalarını sağlıyor. Şartları taşıyan emekli vatandaşlar bu imkândan faydalanmak istiyorlarsa başvurularını yapabilirler.

Halkbank İhtiyaç Kredisi

Kamu bankası olarak hizmet sunan bankalardan olan Halkbank, düşük faiz oranları ihtiyaç kredisi uygulamasını vatandaşlara sunuyor. Daha önce Halkbank ile çalışması olması halinde 10 Bin TL tutara kadar kredi onayı verebilecek. Başvuru yapacak olan vatandaşlar bankanın resim internet sitesini kullanabilir. Bunun yanı sıra mobil uygulama üzerinden de başvuru yapmak mümkün. Bankanın her hangi bir şubesine uğramadan mobil uygulama ile başvuru yapılması halinde 36 ay vadeli kredi başvurusunda bulunabilir.

Sizlerde nakit ihtiyacı hissediyorsanız, ihtiyaç kredisi uygulaması başlatan bankalardan her hangi birine başvurunuzu yaparak sunulacak olan hizmetlerden faydalanabilirsiniz.