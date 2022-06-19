Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan Müjde Geldiiii! Banka Şubesine Gitmeniz Gerekmeden 60 bin TL Alacaksınız. Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından duyurulan bu temel kampanya genelinde 60 bin TL’ye varan ihtiyaç kredisi kullanabilecek bireyler, hızlı bir biçimde nakit kredi onayı alacaklar. Bunun için sigortalı çalışan ya da emekli olmak gerekiyor. İki kamu bankasının gerçekleştirmekte olduğu bu temel kampanyada otuz altı aylık vadeye değin yalnızca 50 bin TL kullandırılıyor.

50 bin TL üzerindeki kredilerde ise banka yirmi dört ay vadeli biçimde işlem gerçekleştirmektedir. Nakit gereksiniminiz varsa ve kredi almak istiyorsanız bankayı ziyaret etmeden mobil aplikasyondan da kredi alabileceksiniz. Her iki bankanın da mobil aplikasyonundan işlem yapılabilir. Bu biçimde hızlıca 60 bin TL alırsınız. Harika değil mi?

Ziraat Bankası Kredisi

Ziraat Bankası bünyesinden kredi başvurusunda bulunacak olan bireyler en çok da emekli olmaları halinde emekli maaşlarının bu bankadan alınıyor olması koşuluyla kredi alabilecektir. İhtiyaç kredisi almak için maaşınızı direkt olarak bu bankaya taşımanız gerekecektir. Koşulları da unutmamakta fayda var diyebiliriz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler banka şubelerine giderek işlem yapacakları gibi ayrıca internet bankacılığı üzerinden de kredi imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini yapacak olan kişiler, uygun faizlerle bu bankadan hemen kredi kullanacaklardır. 60 bin TL kredilerde 24 ay vade ile işlem yapılıyor. 50 bin TL'ye kadar kredi alırsanız, 36 ay vade olacak!

Vakıfbank Kredisi

Şayet krediyi Vakıfbank üzerinden çekecekseniz 24 ay vadeye varan kredilerden çekebilirsiniz. Meblağ yine 60 bin TL’yi bulmaktadır. Bankanın internet sitesi üzerinden de kolayca bu krediye başvuruda bulunabilirsiniz. Böylece kredi talebinize olumlu ya da olumsuz bir cevabı anında almış olursunuz, zaman kaybı meydana gelmeyecektir. Vakıfbank internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olarak sizlerde kredinizi Vakıfbank mobil uygulamasından kullababilirsiniz. Vakıfbank kredi kampanyasına katılarak işlemlerini yapacak olan kişiler emekli ise emekli maaşlarını bu bankalardan alması da şarttır. Bankadan emekli maaşı alan kişilere uygun faizlerle kredi verilmektedir.