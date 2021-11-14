0-23 Yaş Arasında Çocuğu Olan Kişiler Müjde! Konu İle İlgili Önemli Duyuru Yapıldı. Ziraat Bankası Duyurdu

0-23 Yaş Arasında Çocuğu Olan Kişiler Müjde! Konu İle İlgili Önemli Duyuru Yapıldı. Ziraat Bankası Tarafından Resmi Duyuru… Ziraat Bankası tarafından yeni açıklamalar geldi. 0 ile 23 yaş arasında çocuğu olan kişilere Ziraat Bankası tarafından sevindirici açıklama geldi. Yapılan açıklama Ziraat Bankası kendi web sitesinden yeni bir kampanyaya imza attı. Bankkart kullanan kişilere bu kart üzerinden kredi kartı özelliği ile Çilek Mobilya firmasından yapılacak alış verişlerde 2 ile 9 taksit imkânı sunuyor. Taksitli işlemlerde ayrıca +3 taksit imkânı tanıyor. Bireysel ve Ticari kartlarda uygulanacak olan taksit sayısı BDKK kurallarının ışığı altında değişebilmektedir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş uygulamaya konulan kampanyada değişiklik yapma, koşulları değiştirme yetkisine sahiptir.

Ziraat Bankası İçin Geçerli Koşullar

Ziraat Bankası tarafından yürütülen kampanya kapsamında yapılacak olan alışverişlerde 2 ile 9 arasında değişen taksitlere ilaveten +3 taksit seçme imkânı kart sahibine sunulmaktadır. Bankanın uygulamaya koyduğu kampanyadan faydalanmak isteyen kişiler satış yapan yetkili kişilere + taksit talebini bildirmesi gerekir. Kampanya koşullarına göre bu kampanyada artı taksit imkânı sadece Bankkart sahibi olanlara ve bu kartın kredi kartı özelliği bulunan kişilere tanınmaktadır. Bankkart, Bankkart Başak kart sahibi müşteriler kapmadan faydalanırken bu kartlara sahip olmayan kişiler bu kampanyadan faydalanamayacaktır.





Kampanya ile ilgili tüm bilgiler, kampanyalı prosedürinize ait her türlü bilgiler silp üzerinde mevcut olup, seçilecek olan + taksit koşulları ile ilgili değişiklik sonradan yapılmayacaktır. Yapılacak olan alış verişlerde bireysel kredi kartı kullananlara en fazla 12 adet taksit imkânı sunulmaktadır. Taksit adedinin toplamı ise Banka Denetleme Düzenleme Kurulu doğrultusunda ilgili sektör amacı ile tespit edilmiş olan meşru sınırların dışına çıkılmayacaktır. Bireysel ve ticari kartların kullanılması ile ilgili ön plana çıkan azami taksit adedi Banka Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun belirlediği kurallara göre değişiklik gösterebilir. Bunun yanı sıra T.C. Ziraat Bankası yürütmüş olduğu kampanya ile ilgili olarak koşulları değiştirme veya durdurma yetkisine sahiptir.