İnsan Hakları Grupları, Polonya'nın Belarus Sınırındaki Medya Yasağını Kınadı

İnsan hakları grupları, binlerce göçmen ve mülteci Belarus tarafında Polonya'ya geçmeyi umarak toplanırken, Polonya hükümetini gazetecilerin, avukatların ve yardım çalışanlarının ülkenin Belarus sınırına erişimini yasaklamaya devam ettiği için kınadı.

İki aydır hiçbir medya uzmanı sınırın Polonya tarafına giremedi. Medyanın ilgisi bu hafta artan jeopolitik anlaşmazlık üzerine yoğunlaşırken, gazeteciler hala Polonya sınır duvarlarına yaklaşamadılar.

Polonya medyasının yanı sıra kısıtlamaları “keyfi ve orantısız” olarak nitelendiren Sınır Tanımayan Gazeteciler, bölgeden doğru ve şeffaf bilgilerin iletilebilmesi için medya varlığı yasağının kaldırılması çağrısında bulunuyor.

Tahminen 3.000 ila 4.000 göçmen ve mülteci, AB ulusuna girişi reddedildikten sonra Polonya sınırının Belarus tarafında kamp kurdu. İnsan hakları grupları, zorlu kış koşulları ve sınırın her iki tarafında bir dizi ölüm nedeniyle güvenlikleriyle ilgili endişelerini dile getirdi.

AB, Minsk'i, cumhurbaşkanına altıncı bir dönem veren tartışmalı bir Ağustos 2020 seçimlerinden sonra muhalefeti çökerttiği için Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko hükümetini cezalandıran yaptırımlara misilleme olarak göçmenleri ve mültecileri bloğa geçmeye teşvik etmekle suçluyor.

Kontrol noktaları, şu anda Aralık ayının başına kadar süren olağanüstü hal altında olan Polonya-Belarus sınırının uzunluğunu kapsıyor. Binlerce Polonyalı sınır muhafızının konuşlandığı jiletli tellerden kilometrelerce uzakta, bölgede araç kullanan herkes, ordu ve polis tarafından oluşturulan barikatlara çekiliyor. Gazeteciler gözaltına alındıklarını ve yalnızca yasak bölgede yaşadıklarını kanıtlayan belgeleri sağlayabilenlerin girebileceğini bildirdi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Avrupa Birliği ve Balkanlar masasının başkanı Pavol Szalai, El Cezire'ye gazetecilerin sınırdan haber vermelerine izin verilmesinin şart olduğunu söyledi. Polonya makamlarının güvenlik sorunları nedeniyle sınırda olağanüstü hal ilan etmesi meşru olsa da, uygulanan basın özgürlüğü kısıtlamaları keyfi ve orantısız” dedi.

"Gazetecilerin sınır bölgesinde çalışmasına yönelik genel yasak, Polonya'nın basın özgürlüğünün yalnızca meşru bir amaçla ve söz konusu tehditle orantılı olarak kısıtlanabileceğini belirten uluslararası basın özgürlüğü taahhütlerine aykırıdır."

Szalai, şu ana kadar en az iki medya ekibinin bölgeye giriş yasağını ihlal ettiği için kovuşturmayla karşı karşıya olduğunu da sözlerine ekledi. “Kovuşturmayı keyfi olarak değerlendirerek kınadık ve düşürülmesi çağrısında bulunduk. Olağanüstü hal 2 Aralık'ta sona ererken, RSF Polonya makamlarına tüm basın özgürlüğü kısıtlamalarının kaldırılması çağrısını yineliyor. Ancak o zaman, Polonya'nın Beyaz Rusya sınırının bir Schengen sınırı olduğu göz önüne alındığında, muhabirler yalnızca Polonya'nın değil, aynı zamanda Avrupa kamuoyunun da ilgisini çeken konuları haber yapmakta özgür olacaklar."