Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası emekliye müjde verdi!

Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yapacağı duyuru ile birlikte Kurban bayramına kadar emeklilere hem ikramiye hem zam hem de ihtiyaç kredisi ile ilgili kampanyalar hakkında bilgiler verecek. Ramazan Bayramı öncesinde verilecek olan 1100 TL emekli ikramiyesi Kurban bayramında zamlı olarak ödenecek mi merak edilmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan kabine toplantısı ile birlikte Kurban bayramı ikramiye hakkında bilgiler verilecek. Ayrıca emekli olan vatandaşlar banka şubeleri üzerinden Kurban bayramı'na kadar Bayram kredisini de şimdiden başvuru yaparak alabilecek ödemelerini bayramdan sonraya erteleyebilecek.

Emekli olan vatandaşlar emekli ikramiyeleri hakkında meraklı olarak beklemektedir. Kulislerde yayınlanan haberlere göre emekli maaşına Kurban bayramında ikramiye zam mı gelecek. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi alacak olan emekliler bu zamının ne kadar olacağı hakkında araştırmalar yapmaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onayı verilecek olan Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 1500 TL olacak. Emekli ikramiyesi 1.500 TL olduktan sonra temmuz ayı içerisindeki emekli zammı için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası gerekecek.

Son 6 aylık enflasyon oranlarına göre verilecek olan bu zamlar ortalama olarak %35 civarında bir emekli zammı uygulanacak. Emekli zamları yeterli görünmezse cumhurbaşkanı 5 puan daha yükseltilik %40 kadar zam yapması planlanıyor.

Emekli olan kişileri ayrıca Kurban Bayramı'nda ödenecek olan emekli kredisi kampanyalarında da gelişmeler yaşanıyor. Bankalar kredi faiz oranlarını düşünerek emekli olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Emekli maaşı hesabınız üzerinden özellikle kamu bankaları aracılığı ile 50.000 TL'ye kadar başvuru yapacak olan kişilere 36 ay vadeli nakit verilecek. İlk taksit ödemesini Kurban Bayramı sonrasında yapabileceğiniz ve 90 güne kadar erteleyeceğiniz bu kredilere katılmak isteyen kişilerin maaş müşterisi olması yeterli olmaktadır.