Zor Değil! TC Kimlik Numarası Son Hanesi 02468 Olanlar 89000 TL Ödeme Alıyor

Tc kimlik numarasının son hanesine göre, 89000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere bankalar üzerinden hemen işlem yapılarak kredi işlemleri hızlı bir şekilde ödeneceği duyuruldu. Tc kimlik numarasına göre verilecek olan bu kredilerde, Yapı Kredi Bankası ile birlikte QNB Finansbank, sizlere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi verecek ve onaylanan bu kredilere şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde hesaplarınıza ödemeler yatıracaksınız. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde hemen aynı gün içinde işlem yapılarak kredi işlemleri yapılıyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numarası üzerinden 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Tc kimlik numarasını gönderdikten sonra banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar, Finansbank'ın başlatmış olduğu SMS kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilir ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak hemen kullanabilmektedirler. Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde işlem yapılacak ve onaylanan bu krediler, hesaplara anında ödeme olarak yatırılacaktır.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise SMS atarak ve mobil uygulamayı kullanarak düşük faizi 89000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Tc kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamada, banka kredi puanı uygun olan kişilere 24 ay vadeli 36 ay vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kullandırılıyor. Gelir belgesiz olarak kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası şubelerine gitmeden SMS atarak hemen ne kadar kredi onay aldıklarını, görebilirler. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel TC kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak, yazmalı ve 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeli. Yapılan ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, banka hesapları olmaları durumunda hesaplarına yapılacak olan ödemeleri internet bankacılığı uygulaması üzerinden de takip edebilmektedir.