20 Milyon Emekli Bu Habere Dikkat! Cumhurbaşkanlığı Destekli Nakit Ödemeleri İçin Son 10 Gün!

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere hızlı bir şekilde destek ödemesi verecek olan devlet destekli emekli kredilerinde son 10 güne girildi. Emekli maaş hesabınız, kamu bankaları üzerindeyse başvurularınızı gerçekleştirerek, emekli maaş hesaplarınız ile birlikte sizlerde, Cumhurbaşkanlığı Destekli nakit, kampanyalarına katılarak, işlem yapabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğumuz bu nakit kampanyalarında ihtiyaç kredisi olarak sizlere 50000 TL'ye kadar ödemeler yapılacak ve verilecek olan bu ödemelerde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturmanıza da imkan sağlanacaktır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilerine onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapma imkanı sunulacak

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularında bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilecekleri kampanyayı hızlı bir şekilde katılabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde destek ödemeleri veriliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanmak isteyen emekliler, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hemen aynı gün içinde hizmet ödemelerinden alabilmektedir. Emekli maaş hesabı bu üç banka üzerinde olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabilir ve kredi kullanabilmektedirler. Emekli maaşınızı başka bir bankadan alıyorsanız, Cumhurbaşkanlığı destekli olarak verilecek olan bu kredileri katılabilmeniz için öncelikli olarak maaş, taşıma işlemlerinizi yaparak, daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirsiniz.