Ziya Şengül 79 Yaşında Hayatını Kaybetti! Ziya Şengül Kimdir?

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasında olan Ziya Şengül acı haber ile gündemde yer aldı. 79 yaşının hayatını kaybeden Ziya Şengül, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’nın efsane isimlerinden biriydi. Ziya Şengül'ün vefat haberi Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından gerçekleşen yazılı açıklama ile duyuruldu. Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanının vefat ettiği haberi sonrasında merhumun cenazesi hakkında bilgilerin de daha sonra açıklanacağı belirtildi. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ziya Şengül'e Allah'tan rahmet dilediklerini belirtti.

Ziya Şengül, 1964 ile 1975 yılları arasında sarı lacivertli forma giymiştir ve Ziya Kaptan lakabı ile bilinmektedir. Efsane isim 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 5 lig ve 2 Türkiye Kupası kazanarak adını altın harflerle tarihe yazmıştır. Bunun yanı sıra 21 defa giydiği A Milli Takım’da da 17 kaptanlık yapan Ziya Şengül futbolcu, teknik direktör ve eski milli futbolcudur. Türkiye Milli Futbol ve Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından olan Şengül, futbola Ankara PTT'de adım atmıştır.

1964 yılında 20 yaşında Fenerbahçe'ye transfer olan Ziya Şengül transfer olduğu takımda döneminin en başarılı oyuncularından biri haline gelmiştir. A milli formayı 21 defa giymiş olan Şengül 17'sinde kaptanlık yapmış ve Bulgaristan ile Cezayir maçlarında birer gol atarak dikkatleri üzerinde toplamıştır.

Şengül 1974 senesinde Fecri Ebcioğlu, Nesrin Sipahi, Cemil, Osman, Şükrü, Yılmaz, Didi ve Emin Cankurtaran ile beraber kulübün bilinen ilk marşı olan ve sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'nin kaydında da yer almıştır. Peki Ziya Şengül neden öldü, ölüm sebebi nedir, Ziya Şengül kaç yaşındaydı?

Fenerbahçe'nin efsane ismi Ziya Şengül, Fenerbahçe- Trabzonspor jübile maçı ile 1975 senesinde futbolu bırakmıştır. Acı haber ile spor dünyasının gündeminde yer alan Ziya Şengül'ün cenazesi hakkında bilgiler açıklandığı zaman sizleri haberimizde bilgilendirmeye devam edeceğiz.